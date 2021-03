Diventiamo amici? Bergamonews vi propone Friends! - BergamoNews

Diventiamo amici? Noi ci stiamo e per questo vi offriamo Friends!

Cos’è Friends? È un’altra iniziativa di Bergamonews che, subito dopo l’aggiornamento della grafica (più funzionale e moderna), vuole avvicinarsi ai lettori con una formula innovativa: offrendo servizi diversi e contenuti in più a chi decide di entrare nel club degli amici.

È il nostro modo di far parte della vostra vita, di costruire una realtà bergamasca basata sulla fiducia e la credibilità, a partire dall’informazione ma sempre più legata alla sintonia con una comunità. Una comunità di amici, appunto.

La premessa doverosa e anche esplicativa, per tutti: Bergamonews è il giornale online di Bergamo che chiunque legge e continuerà a leggere gratuitamente. Non ci saranno riduzioni di notizie, non ci saranno tagli a metà di una news: tutto resta come l’avete conosciuto (e sempre meglio) in questi quasi 13 anni di vita.

Ma… e qui arriva il bello, chi opterà per sottoscrivere l’adesione a Friends! avrà qualcosa in più sotto vari aspetti.

Vi diciamo subito il primo: potrà leggere il giornale senza la pubblicità. Il motivo è presto detto: un quotidiano gratuito vive di pubblicità, altrimenti chi paga i giornalisti, il server, la struttura tutta? Quindi la pubblicità è indispensabile. Ma chi sceglierà Bergamonews con Friends! contribuirà con questo a mantenerlo in vita. E potrà perciò leggerlo senza i banner.

Il nostro club vi consentirà poi di ottenere promozioni e sconti dai partner che ne fanno parte: sono ben 120 realtà economiche e culturali di Bergamo e della provincia. Chi diventa amico avrà così tantissime opportunità: biglietti per teatri, cinema e musei a prezzi ridotti (quando finalmente riapriranno), sconti chiari e immediati in una sfilza di negozi o centri commerciali su prodotti alimentari, bricolage, arredamento… riduzioni di tariffe telefoniche. Convenzioni che contribuiscono al rilancio e allo sviluppo della nostra città e del nostro territorio.

Insomma il costo della sottoscrizione (una tessera virtuale) sarà ben presto ripagato con gli interessi.

E lo potrete vedere da subito entrando nel sito di Friends! : qui è specificato tutto, in modo chiaro e trasparente.

Ma non è finita qui.

Agli amici di Bergamonews daremo quel qualcosa in più anche sotto il profilo dei contenuti strettamente giornalistici.

Cosa?

Due podcast quotidiani: il primo con le 5 notizie del giorno, il secondo con un articolo selezionato dalla redazione. A leggerli via via proprio i giornalisti di Bgnews.

Inoltre, un video servizio al mese solo per i Friends! dedicato a Bergamo e Brescia capitali della cultura: una pillola e un percorso all’insegna delle bellezze delle due città che nel 2023 saranno protagoniste in Italia e nel mondo.

Ancora, ogni settimana in un’apposita newsletter vi segnaleremo gli articoli più letti per ogni sezione: cronaca, economia, politica, sport, cultura&spettacoli.

Dulcis in fundo, perché una community di amici non può dimenticare i più deboli, una quota della sottoscrizione annuale verrà devoluta in beneficenza: anche in questo caso nel segno della massima trasparenza.

Questo il senso di Friends! Questa la nostra proposta ai lettori di Bergamonews. Se volete… diventiamo amici!

