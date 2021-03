Daniele Belotti neo responsabile organizzativo della Lega per la Lombardia - BergamoNews

Daniele Belotti, deputato di Bergamo, entra nella segreteria nazionale della Lega: sarà responsabile organizzativo per la Lombardia.

Lo annuncia lui stesso sui social: “Il commissario della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti mi ha scelto per collaborare con la segreteria nazionale come responsabile organizzativo insieme all’amico Maurizio Bosatra”.

E prosegue: “Non appena finita la zona rossa ci prepareremo per una grande ripartenza sul territorio in vista delle elezioni comunali di ottobre a Milano, Varese e molte altri comuni. Grazie Cek, sempre in trincea!”.

Belotti, ex assessore regionale lombardo, è stato recentemente commissario della Lega in Toscana, dove ha gestito la campagna elettorale per le regionali.