Bcc Bergamo apre una filiale a Clusone - BergamoNews

La pandemia ha rallentato ma non arrestato il progetto di crescita della BCC Bergamo di puntare su Clusone con l’apertura di una nuova filiale, in pieno centro, negli ex locali dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova filiale, che aprirà il prossimo 26 aprile in via San Carlo Borromeo, oltre a incorporare con il servizio “8-18” lo sportello di Rovetta, coordinerà e gestirà le altre filiali di Gandellino e Villa d’Ogna. E diventerà punto di riferimento per l’intera Alta Valle Seriana della Bcc Bergamo: istituzione di territorio dal 1899.

“È tempo di una nuova filiale – dice il Direttore Generale Domenica Borella -. Dopo aver vissuto un anno molto particolare, che ha cambiato le nostre abitudini ed anche il modo di fare banca”.

“Quella di Clusone – continua Borella – sarà una filiale “del terzo tipo” progettata con spazi idonei a garantire distanziamento e riservatezza. Spazi dove l’uso della tecnologia permetterà di dialogare e di interagire a distanza e in sicurezza con i vari specialisti della banca, ottenendo risposte immediate da parte di tutta la nostra struttura, pur essendo in un posto unico. Offriremo servizi dedicati e di consulenza su misura ed in più i nostri clienti avranno la comodità di avere attivo lo sportello delle operazioni dalle 8 alle 18 con orario continuato”.

Pur nella modernità un’attenzione particolare sarà riservata alla storia di Clusone, nel solco della tradizione della banca, oggi presieduta da Duillio Baggi, fondata oltre 120 anni fa. A partire dal simbolo della campagna di promozione della nuova filiale: il grande orologio planetario Fanzago.

“Clusone è notoriamente il centro sociale ed economico che fa da riferimento a tutta l’Alta Valle Seriana. La nostra nuova filiale rappresenterà dunque il centro, proprio perché qui si farà riferimento a tutte le necessità e le filiali saranno interconnesse tra di loro. La struttura e il layout di questa nuova filiale agevoleranno molto la connessione e la relazione, in tutta sicurezza. Un buon mix tra presenza fisica e collegamento virtuale, cosa che in questo anno abbiamo imparato a usare e ormai sta entrando nelle nostre abitudini” sottolinea Duillio Baggi, Presidente della Bcc Bergamo.