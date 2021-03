Seriate, niente biglietto del bus e spintoni ai controllori: denunciato giovane - BergamoNews

Un ragazzo bergamasco è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità dopo aver dato in escandescenze su un bus della linea urbana Bergamo-Seriate.

È successo nei giorni scorsi. I controllori, non riuscendo a gestore la situazione, hanno allertato il 112 chiedendo un immediato intervento delle forze dell’ordine in quanto il passeggero, sprovvisto del titolo di viaggio, si rifiutava di fornire le proprie generalità per evitare la sanzione. Inoltre il giovane ha iniziato a inveire contro le guardie, urlando e spintonandole, spaventando gli altri passeggeri.

L’autista, per fini di sicurezza, ha optato per una fermata di emergenza nel territorio di Seriate, in quanto a causa degli spintoni alle guardie, anche altri passeggeri, tra cui degli anziani, rischiavano di cadere a terra.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di pronto intervento della Polizia locale. Il ragazzo, incurante della presenza degli agenti, ha rifiutato di nuovo di fornire le proprie generalità, continuando ad agitarsi. Prima di tentare la fuga e costringere così gli agenti a bloccarlo e ad accompagnarlo presso al comando di via Paderno. Ma anche lì il ragazzo faceva scena muta e non forniva alcun dato identificativo.

Il giovane bergamasco, residente nella provincia, sprovvisto di documenti, è stato riconosciuto dal personale di polizia giudiziaria del comando in quanto risultava già oggetto di accertamenti nel territorio di Seriate nell’anno 2020.

A causa del suo comportamento, il bus di linea ha accumulato un ritardo di circa mezz’ora, causando così disagi agli altri viaggiatori, nonché l’impiego di una corsa di emergenza.

Oltre alla sanzione amministrativa per la mancanza del titolo di viaggio, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.