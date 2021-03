Oriocenter, il selected stores più grande d’Italia con un’offerta luxury esclusiva - BergamoNews

Un’offerta shopping e leisure di alto livello, che punta ad una experience che è la bandiera dell’eccellenza per i consumatori.

Oriocenter è il primo mall in Italia per superficie e ampiezza di offerta e uno dei più grandi d’Europa con marchi unici nel panorama italiano.

Oriocenter copre una superfice di 105mila m² con 280 negozi tra cui 50 punti ristoro, 14 sale cinema, inclusa la sala Imax con lo schermo più largo d’Europa, un ipermercato e oltre 7 mila posti auto.

Oggi Oriocenter garantisce un mix di offerta ampio e unico, con il 40% di negozi dedicati a moda, abbigliamento e intimo, 20% ristorazione, 15% cura della persona, 8% tempo libero e casa, 5% calzature, 4% elettronica, 4% sport e 4% servizi.

Oltre 800 i nuovi posti di lavoro creati con l’ultima espansione del 2017, che ha portato a circa 3.000 il numero totale dei lavoratori impiegati, oltre all’indotto creato.

Brand esclusivi per la prima volta in Italia

L’inaugurazione dell’ultimo sviluppo di Oriocenter, avvenuta il 25 maggio 2017, rappresenta un passo avanti nel più ampio progetto del polo del Lusso e della Cultura. La commercializzazione dei nuovi spazi di Oriocenter ha posto la massima attenzione nel comporre un’offerta di marchi premium unica ed esclusiva per un mall full price. Nella nuova area troviamo tra gli altri, Coccinelle, Dainese, Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Hugo Boss, Lacoste, Michael Kors, Patrizia Pepe, Polo Ralph Lauren, Twin Set, Weekend Max Mara, Trussardi, Victoria’s Secret e Woolrich.

Un vero e proprio quadrilatero della moda che si può percorrere in meno di 100 passi.

La Food Court: un’esperienza scenografica

La nuova food area testimonia e sottolinea l’unicità di Oriocenter: articolata su due livelli, comprende 21 attività e un totale di 800 posti a sedere, che oggi per rispettare le norme legate al distanziamento sono ridotti di 1/3. In particolare la Food Court del primo piano – su cui affacciano molte insegne di ristorazione – si caratterizza per una scenografica architettura di volte in legno che, facendo filtrare la luce naturale, assicura un’atmosfera avvolgente e in grado di trasformare Oriocenter in una food destination oltre lo shopping.

Non solo shopping: cinema, servizi alla persona, hotellerie

Il secondo piano della Food Court guida all’imponente ingresso del nuovo cinema multisala, appartenente al circuito UCI Cinemas, con 14 sale – tra le quali la sala Imax con doppio proiettore laser e lo schermo più largo d’Europa da oltre 450mq – per un totale di 2.500 posti. Tra i servizi alla persona, particolare importanza assume l’apertura di Smart Clinic del Gruppo ospedaliero San Donato, che garantisce prestazioni sanitarie a prezzi smart: punto prelievi, radiologia, visite specialistiche, piccoli interventi chirurgici. Dell’area fa inoltre parte un NH Hotel (4 stelle), sviluppato su 4 piani per un totale di 118 camere.