Licei Paritari Aurora Lyceum College, una stretta sinergia tra scuola e lavoro - BergamoNews

Spesso si dice che la scuola è lontana dal lavoro. Consapevoli dell’importanza del dialogo e della vicinanza fra questi due mondi, i Licei Paritari Aurora prestano particolare attenzione alla preparazione e, oltre all’accesso universitario, anche all’inserimento dei propri allievi nel contesto lavorativo qualora la volontà dopo il liceo voltasse ad un master post diploma.

Per questo si offre agli studenti la possibilità di fare esperienza attraverso il percorso di alternanza scuola-lavoro, che permette di sviluppare le proprie competenze con un progetto dedicato dalla collaterale Impresa ed Agenzia Immobiliare del Geom Morico Mariano oppure –ove richiesto-entrare all’interno di aziende e lavorare a stretto contatto con i loro dipendenti.

Per i giovani in cerca di un’occupazione, inoltre, è fondamentale presentarsi in maniera efficace e questo è l’obiettivo del “Progetto Curriculum vitae”, ciclo di quattro incontri finalizzato alla stesura del proprio CV. Nel primo viene spiegato cos’è un curriculum, perché e quando si redige, ma anche quali siano le diverse tipologie (mostrando alcuni esempi) con approfondimenti sulla struttura e sulla modalità di compilazione del modello europeo e dello studente.

Nel secondo, invece, l’attenzione si concentra sulla preparazione della lettera di presentazione (cosa e come si scrive), ma anche su cos’è il personal branding e come si fa a definire il proprio brand. Inoltre vengono proposti esercizi dedicati alla ricerca della propria mission, vision e valori e al recupero delle informazioni personali.

Il terzo appuntamento, poi, prevede:

– un collegamento via Zoom con lo speaker e doppiatore Marco De Domenico. Già voce ufficiale di Radio Monte Carlo e di Italia Uno, attualmente è voce ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli e di Nickelodeon, canale per ragazzi sul 605 di Sky. Al suo attivo ha tantissimi spot televisivi;

– un collegamento via Zoom con il dottor Giuseppe Petrillo, psicologo del lavoro, attualmente formatore e selezionatore del personale per una grande azienda. È un esperto di comunicazione efficace, e da tanti anni si occupa di risorse umane.

Nel corso del suo intervento illustrerà il punto di vista del “selezionatore”, i punti fondamentali di un C.V. e quali sono gli aspetti di un colloquio di lavoro, come presentarsi al meglio e gli errori che spesso si commettono. In questo modo i partecipanti potranno conoscere anche l’aspetto più concreto e reale di questo processo di reclutamento.

Infine, l’ultimo incontro verte sulla scrittura del proprio curriculum.

Compiere un percorso scolastico coerente con le proprie attitudini è una base di partenza essenziale per il proprio futuro. Grazie al progetto Passerella, gli studenti che si sono resi conto di voler cambiare scuola – attratti anche da questa speclaità- hanno la possibilità di trasferirsi nei licei Aurora da altri istituti.

L’Aurora Lyceum College è situata a Capriate San Gervasio ed ha anche una succursale a Bergamo, finalizzata a sede di laboratori e punto “servizio navetta” per chi volesse affidarsi alla partenza da Bergamo.

Gli studenti provengono anche da svariati paesi limitrofi quali Lurano, Treviglio, Fara gera d’Adda, Vaprio d’Adda, Grezzago, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Busnago; Bottanuco, Suisio; anche qui tutti con servizio navetta ove richiesto. Una tutela in più verso il rischio Covid.

Per una visita in Istituto o avere ulteriori informazioni telefonare al numero 02-90.96.25.86 – 3296627619 – 035-23.52.67, inviare un’ email legalerappresentante@auroralyceumcollege.it oppure consultare il sito www.auroralyceumcollege.it