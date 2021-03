L'ex juventino Claudio Marchisio aprirà il suo quarto ristorante a Bergamo - BergamoNews

Claudio Marchisio aprirà a Bergamo il suo quarto ristorante. L’ex calciatore della Juventus per dar vita al suo nuovo locale Legami ha scelto la magnifica location di Terrazza Fausti, in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città bassa.

La proposta riguarderà piatti che uniranno la cucina italiana a quella orientale e un’intera area dedicata ai drink e agli aperitivi. A guidare la squadra ai fornelli ci sarà il vincitore di Masterchef 4 Stefano Callegaro.

I lavori per la sistemazione dei locali interni hanno già preso il via: l’obiettivo è di aprire il ristorante per l’inizio di giugno, pandemia permettendo.

Marchisio, che ha detto addio al calcio nell’ottobre del 2019 dopo un decennio di trionfi con la Juventus e l’esperienza di San Pietroburgo con lo Zenit, negli ultimi anni ha deciso di puntare sul mondo della ristorazione: nel 2016 ha aperto il primo Legami a Vinovo, in provincia di Torino, per poi allargarsi anche a Roma e Poltu Quatu, in Sardegna.

Bergamo sarà la sede del suo quarto ristorante.

Claudio Marchisio, classe 1986, è proprietario di tre ristoranti Legami

È ancora presto per cercare di scoprire un’ipotetica carta dei piatti, ma la certezza è che il Legami di Terrazza Fausti punterà forte sui prodotti del territorio. Marchisio, già grande intenditore di formaggi (da piemontese doc non poteva essere altrimenti), negli ultimi tempi si è avvicinato molto al mondo di Slow Food e alla sua filosofia legata alla filiera corta. La sede orobica non farà eccezione.

Terrazza Fausti, in piazza Vittorio Veneto, rappresenta una delle location più prestigiose ed esclusive del centro di Bergamo. Negli ultimi anni, nel locale che da giugno sarà a disposizione del team di Marchisio, ha cucinato dal 2017 al 2019 lo chef Ezio Gritti. Nelle ultime due estati, invece, la terrazza è stata gestita prima dalla pasticceria-bistrot con cucina della famiglia Vezzoli, In Croissanteria Lab, e poi della squadra del Saraceno dello chef Roberto Proto.

La location: Terrazza Fausti, in piazza Vittorio Veneto