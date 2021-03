Green book, Sole a catinelle, Blade runner 2049 o Rocco Schiavone? La tv del 17 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 17 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Green book”. La vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-americano che nel 1962 viene ingaggiato per portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo, da New York sino al profondo sud degli USA per un tour di concerti. Nell’epoca precedente all’affermazione dei diritti civili, l’afroamericano Shirley deve difendersi dal razzismo e dai pericoli a esso connessi. I due si ritroveranno a stringere un inaspettato legame, aprendo entrambi gli occhi sulla realtà e sul mondo in cui vivono.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la serie “Rocco Schiavone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Rien ne va plus”: subito prima che la Polizia inizi gli scavi per riportare alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi, Rocco Schiavone abbandona l’Italia. Sembra l’inizio di un lungo e solitario esilio per il vicequestore, ma inaspettatamente arrivano a fargli visita Brizio e Furio con importanti novità. Rocco, pieno di interrogativi e dubbi, fa ritorno ad Aosta, pronto a risolvere il caso dell’omicidio del ragioniere Favre, che era stato costretto a lasciare insoluto.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.45 c’è “Sole a catinelle”; su Italia1 alle 21.25 “Edge of tomorrow – Senza domani”; su Rai4 alle 21.20 “Blade Runner 2049” e su La5 alle 21.05 “L’A.S.S.O. nella manica”; su Iris alle 21.45 “A history of violence”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Morte a Venezia” con la direzione del maestro Bruno Bartoletti. Sul palco Marlin Miller, Scott Hendricks, Alessandro Riga e Danilo Palmieri. Regia teatrale, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academy”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.