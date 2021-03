Giornata per le vittime del Covid, politici bergamaschi: "Dolore e impegno comune" - BergamoNews

Giovedì 18 marzo, in occasione della ‘Giornata nazionale per le vittime del Covid’, in tutte le sedi della Regione Lombardia saranno esposte le bandiere a mezz’asta mentre a Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali, alle 11, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. Infine, la sera, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni in ricordo delle vittime del Covid.

Carnevali (Pd): “Sia una giornata di memoria collettiva e di impegno comune”

“Dopo il via libera definitivo in Senato è stata approvata la legge che istituisce in data 18 marzo la giornata nazionale per le vittime del Covid-19, fortemente voluta dai parlamentari bergamaschi a partire dall’ex deputato Maurizio Martina – dichiara l’onorevole Elena Carnevali, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati –. La data scelta è quella in cui un anno fa per la prima volta a Bergamo il convoglio militare portava, con tutto il suo carico di dolore, le bare in altri territori per la cremazione. Un’immagine che è impressa indelebile negli occhi di tutto il mondo e che abbiamo il dovere di custodire come memoria collettiva, come responsabilità e come impegno, proprio come il Presidente della Repubblica Sergio Matterella aveva ricordato in occasione della sua presenza al Cimitero monumentale della Città. Che questa giornata non sia solo una ricorrenza, ma sia un’occasione di riflessione, di ricordo comune e di partecipazione attraverso cerimonie istituzionali, iniziative didattiche nelle scuole, e momenti di raccoglimento. Ancora oggi sono troppe le vittime quotidiane causate dal Covid, ma adesso sappiamo di poter contare sull’innovazione e sui vaccini, le armi davvero decisive di cui disponiamo per sconfiggere definitivamente il virus. Guardiamo dunque con più fiducia al futuro, anche in questi giorni in cui molte libertà sono ancora limitate, e pensiamo alla vita come bene inestimabile. Proseguiamo nella responsabilità di sostenere e proteggere tutti coloro che affrontano le conseguenze della pandemia, senza mai dimenticarci che cosa è stato, non solo per Bergamo ma per tutto il mondo, il 18 marzo 2020″.

Fratelli d’Italia: “Flash mon telematico”

“In occasione della giornata nazionale delle vittime del Covid-19, Fratelli d’Italia lancia un flash mob telematico per ricordare i drammatici momenti vissuti dalla nostra provincia – affermano Daniele Zucchinali e Giuliano Verdi di Fratelli d’Italia -. Sulle pagine social dei circoli bergamaschi, alle 11 in punto, verrà pubblicata una grafica molto semplice, per onorare chi ci ha lasciato senza ricevere una parola di conforto, una benedizione, un abbraccio. Con l’auspicio che si possa imparare a non dare per scontati questi gesti di umanità. Speriamo che il ricordo di quei momenti possa anche responsabilizzare quanti si rendono ancora protagonisti di comportamenti imprudenti, che pesano sulla salute e sulle libertà di tutti”.

Lega: “Grazie al presidente Draghi per questa visita a Bergamo”

“Giovedì 18 marzo sarà una giornata di dolore e commemorazione per tutta l’Italia che ricorderà le oltre 100mila vittime del Covid e lo sarà in particolare per la nostra provincia di Bergamo, il territorio in assoluto più colpito dalla prima ondata, con circa settemila vittime e tante famiglie sconvolte dal lutto e dalla malattia che ha lasciato spesso segni indelebili anche in chi è riuscito a farcela – lo affermano i parlamentari italiani ed europei, i rappresentanti regionali, gli amministratori locali e tutti gli eletti della Lega per Salvini Premier nella provincia di Bergamo -. Il territorio bergamasco in quest’ultimo anno ha vissuto qualcosa di spaventoso, prendendo un colpo pazzesco, non solo in termini di salute ma anche nella ricaduta economica.

Tutta Italia ha negli occhi le immagini purtroppo indimenticabili della lugubre fila di mezzi militari che escono dalle strade vicino al cimitero cittadino di Bergamo, la notte del 18 marzo, per trasportare i feretri nei cimiteri delle altre città per le cremazioni diventate impossibili a Bergamo a causa dell’elevato numero di decessi.

Ma il virus si è lasciato alle spalle, oltre ai lutti, anche la paura, la perdita di fiducia, tante cicatrici, visibili e non, che stanno ancora facendo soffrire la popolazione bergamasca.

Per questo come parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali ed eletti nella Lega nei territori di Bergamo siamo lieti, e grati, per il fatto che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, abbia scelto la nostra città di Bergamo, la città martire simbolo della pandemia, per la sua prima visita ufficiale da capo del Governo e che abbia scelto di venire proprio domani in un data suggestiva e drammatica quale quella del 18 marzo. Un anno dopo Bergamo sta ripartendo, sta rialzandosi, ma ha bisogno di tanti aiuti concreti e mirati per rilanciare la sua economia locale, il tessuto delle sue impresa, la attrattività turistica, l’aeroporto di Orio. Abbiamo bisogno di un’attenzione particolare dopo tutto quello che abbiamo vissuto.

Ma siamo sicuri che il Governo Draghi saprà come aiutare i nostri territori e il nostro mondo produttivo, in questa fase di crisi, e siamo sicuri che i ministri e i sottosegretari della Lega, che ben conoscono le esigenze e le problematiche di Bergamo, sapranno ben coadiuvare il presidente del Consiglio ad individuare le risposte più opportune per il nostro territorio”.