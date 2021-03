Gandino, scivola per 150 metri lungo un sentiero: muore escursionista - BergamoNews

Un uomo di 67 anni, U. S., ha perso la vita mercoledì pomeriggio (17 marzo) lungo il sentiero delle Cimette, nella zona del monte Farno a Gandino, dove stava passeggiando in compagnia di una conoscente.

Secondo le primissime informazioni, sarebbe scivolato sul terreno insidioso per circa 150 metri. Una caduta che, purtroppo, si è rivelata per lui fatale.

L’allarme è scattato intorno alle 16,15. Per facilitare i soccorsi, vista la zona impervia, si è alzato in volo l’elicottero del 118 di Bergamo, supportato da terra da una squadra del Soccorso Alpino. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Clusone per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.