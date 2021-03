Dentro il cantiere del recupero del bellissimo chiostro piccolo di Sant'Agostino - BergamoNews

Procedono i lavori di restauro all’interno del complesso di Sant’Agostino, una delle sedi dell’Università degli Studi di Bergamo.

Il complesso monumentale di Sant’Agostino, fondato intorno al 1290 dai padri Eremitani è stato monastero fino al 1797, quando venne trasformato in caserma fino al 1966 per poi diventare uno dei centri nevralgici dell’ateneo bergamasco.

Un progetto di conservazione e di restauro che vede da diversi anni in collaborazione il Comune di Bergamo e l’Unibg portando al rifacimento della splendida Aula Magna, inaugurata nel 2015.

E che continua con il restauro del chiostro minore e delle facciate chiostro maggiore, che ha portato alla luce le magnifiche policromie degli archi e tracce di una Via Crucis affrescata in cui si vede in lontananza anche un abbozzo delle fortificazione che cintano Bergamo.

“Sei milioni e quattrocento mila euro e lunghi anni di lavoro. Si tratta un intervento molto importante che mira a preservare il patrimonio di questo bellissimo complesso di Bergamo da destinare ai suoi studenti e cittadini. Ci tengo fortemente a ringraziare l’Università senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile, non solo in termini economici”, ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla con cui, insieme al rettore Morzenti Pellegrini, siamo entrati nel cantiere di Sant’Agostino alla scoperta dei suoi tesori.

guarda tutte le foto 30



Il restauro e il recupero del complesso di Sant’Agostino

“Siamo davvero molto felici del progetto che a breve sta per concludersi. Ci troviamo in un luogo molto amato dagli studenti e si tratta di un importante lascito a tutta la città, ancora troppo poco conosciuto. Ogni punto del restauro è un autentico tesoro che speriamo di poter restituire presto a tutti i cittadini”, ha dichiarato il rettore dell’Unibg Remo Morzenti Pellegrini che a fine anno finirà il suo mandato con il desiderio di salutare il suo incarico con un’università del tutto rinnovata.

Se, però, i lavori di restauro nel chiostro maggiore si avviano verso la fine, più tempo ci vorrà per il restauro conservativo delle parti storiche e del recupero strutturale degli spazi nel chiostro minore che, secondo i piani, si connetteranno al resto del complesso, già in uso come università.

“Nel secondo piano del chiostro minore stiamo lavorando al recupero degli spazi che, probabilmente, dovevano essere un ex refettorio o una sala preghiera. Ma la sua destinazione originaria ci verrà maggiormente raccontata quando riusciremo a recuperare tutti gli affreschi: già alcuni molto belli sono venuti alla luce e ci fanno pensare che tutte le pareti siano affrescate”, racconta l’ingegnere Francesco Lanorte.

In questo luogo verrà realizzata un’aula studio e biblioteca che sarà collegata all’attuale biblioteca umanistica di Sant’Agostino. Al piano inferiore, invece, di fianco all’Aula magna, verrà realizzato un punto ristoro per studenti ed ospiti dell’Università a cui accedere tramite il piazzale.

Un progetto grandioso che darà un nuovo volto all’Unibg internamente ed esternamente con il lavori di restauro anche delle facciate esterne che riporteranno alla luce archi e colonnati ad oggi nell’ombra. Presto (si spera) l’intero complesso verrà terminato e ogni colore, figura, immagine che verranno riportati in vita saranno in grado di restituirci un piccolo anelito di storia di un luogo che campeggia nella nostra città sin dalla fine del tredicesimo secolo.