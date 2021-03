Covid, Carretta: "In Bergamasca vaccinate 87.083 persone" - BergamoNews

Pubblichiamo la tabella predisposta dalla III Commissione che indica il numero di vaccinazioni, provincia per provincia, richiesta nella mattina di mercoledì 17 marzo dal Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione).

“È fondamentale avere dati più precisi e trasparenti grazie ad una delle tante richieste che stiamo facendo – commenta Niccolò Carretta di Azione -. Ora è importante che tutto rimanga online, trasparente e a disposizione in maniera aperta a partire dai dati sui singoli comuni che, purtroppo, nonostante li abbia richiesti non mi sono stati forniti. In più dalla Commissione Sanità della Regione più importante d’Italia mi sarei aspettato di più di un semplice screenshot di un file xls che per altro ha come titolo lo stesso che avevo richiesto…”.