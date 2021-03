Covid, aggiornamento settimanale: i nuovi casi Comune per Comune - BergamoNews

Ats Bergamo rende pubblica la situazione settimanale dei nuovo contagi di Covid 19, nella settimana dal 10 al 16 marzo 2021 Comune per Comune.

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 10 al 16 marzo 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +25 contro i + 630 della settimana precedente, corrispondente ad un incremento pari a +1% (+33% la settimana precedente).

La media giornaliera di nuovi casi è pari a 323 (301 la settimana precedente). Ciò potrebbe rappresentare un segnale iniziale, ancorché timido, di un iniziale rallentamento dell’incremento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale dai 190 casi della scorsa settimana a 197 per 100.000 abitanti.

Le aree critiche sono rappresentate tuttora dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona. Valgoglio, che la scorsa settimana presentava il tasso di incidenza cumulativo sui 7 giorni più elevato a livello provinciale (24,1 per 1000 residenti), questa settimana mostra un importante decremento, con un tasso pari a 5,2 e una riduzione di nuovi casi positivi da 14 a 3 (-11).

I comuni con i tassi maggiori di incidenza cumulativa sulla settimana oggetto di analisi studio sono Vilminore di Scalve (14 nuovi casi, tasso di incidenza 9,5 per 1.000 abitanti); Antegnate (24 casi incidenti; tasso 7,1 per 1.000), Pumenengo (12 casi incidenti, 7,0 per 1.000), Palosco (34 casi, tasso 5,7).

Tra i 15 comuni dell’area Est della provincia inseriti anticipatamente rispetto al resto della provincia nel percorso di vaccinazione anti-Covid, 8 presentano un decremento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente (Villongo -30 nuovi casi, Calcio -16, Sarnico -13, Telgate -10, Credaro -5, Tavernola -4, Cividate al Piano -1, Gandosso -1).

Tra gli 8 inseriti nella fascia arancione rinforzata, dunque, 4 risultano in decrescita, grazie alle misure di contenimento. Un unico comune presenta un incremento rilevante: Castelli Calepio (+11 nuovi casi rispetto alla settimana precedente). I rimanenti 3 sono sostanzialmente stabili (Viadanica +3, Adrara San Martino +2, Predore +1).



Dieci Comuni, sui 15 appartenenti a questa fascia, presentano un tasso di incidenza cumulativa negli ultimi 7 giorni superiore a 2,5 per 1.000 abitanti (250 per 100.000).

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) scende da 53 a 47.

La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. La presenza sempre più diffusa di varianti, con la maggiore forza di contagiosità ormai dimostrata a livello scientifico, ha determinato un veloce innalzamento dei casi incidenti, con l’insorgere di numerosi focolai, sia in ambito famigliare (soprattutto), sia in ambito scolastico.

“Ciò ci porta nuovamente a ribadire l’importanza di mantenere elevata l’attenzione su tutto il territorio, in particolare sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai; desideriamo pertanto rinforzare nuovamente il messaggio relativo alla necessità di rispettare – e far rispettare – rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, in particolare per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.)” si legge nella nota diramata da Ats Bergamo.

Comune n. nuovi positivi ultimi 7gg – 10 – 16MARZO 2021 Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 16 – 10MARZO 2021 n. nuovi positivi ultimi 7gg – 03 – 09 MARZO 2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane Adrara San Martino 7 3,1 5 2 Adrara San Rocco 1 1,2 2 -1 Albano Sant’Alessandro 25 2,9 10 15 Albino 33 1,8 18 15 Algua 2 3,2 1 1 Almè 5 0,9 5 0 Almenno San Bartolomeo 7 1,1 8 -1 Almenno San Salvatore 4 0,7 3 1 Alzano Lombardo 31 2,2 23 8 Ambivere 1 0,4 9 -8 Antegnate 24 7,1 12 12 Arcene 13 2,6 13 0 Ardesio 0 0,0 1 -1 Arzago d’Adda 3 1,1 4 -1 Averara 0 0,0 0 0 Aviatico 0 0,0 0 0 Azzano San Paolo 14 1,8 25 -11 Azzone 1 2,6 0 1 Bagnatica 16 3,6 9 7 Barbata 2 2,8 4 -2 Bariano 11 2,5 8 3 Barzana 2 1,0 0 2 Bedulita 1 1,4 0 1 Berbenno 0 0,0 1 -1 Bergamo 190 1,5 165 25 Berzo San Fermo 6 4,2 3 3 Bianzano 0 0,0 0 0 Blello 0 0,0 0 0 Bolgare 11 1,7 10 1 Boltiere 6 0,9 11 -5 Bonate Sopra 22 2,1 15 7 Bonate Sotto 12 1,8 11 1 Borgo di Terzo 3 2,4 2 1 Bossico 0 0,0 1 -1 Bottanuco 16 3,1 6 10 Bracca 0 0,0 0 0 Branzi 1 1,4 0 1 Brembate 20 2,3 39 -19 Brembate di Sopra 14 1,7 19 -5 Brignano Gera d’Adda 17 2,7 11 6 Brumano 0 0,0 0 0 Brusaporto 17 3,0 8 9 Calcinate 16 2,6 14 2 Calcio 26 4,7 42 -16 Calusco d’Adda 5 0,6 17 -12 Calvenzano 7 1,6 15 -8 Camerata Cornello 0 0,0 0 0 Canonica d’Adda 15 3,4 8 7 Capizzone 2 1,7 3 -1 Capriate San Gervasio 13 1,5 14 -1 Caprino Bergamasco 4 1,3 3 1 Caravaggio 38 2,3 61 -23 Carobbio degli Angeli 11 2,2 13 -2 Carona 0 0,0 0 0 Carvico 7 1,4 2 5 Casazza 7 1,7 13 -6 Casirate d’Adda 6 1,5 12 -6 Casnigo 1 0,3 3 -2 Cassiglio 1 8,7 0 1 Castel Rozzone 2 0,7 4 -2 Castelli Calepio 33 3,1 22 11 Castione della Presolana 5 1,4 2 3 Castro 2 1,5 1 1 Cavernago 3 1,1 6 -3 Cazzano Sant’Andrea 4 2,4 2 2 Cenate Sopra 10 3,8 11 -1 Cenate Sotto 5 1,3 11 -6 Cene 12 2,8 6 6 Cerete 0 0,0 0 0 Chignolo d’Isola 1 0,3 7 -6 Chiuduno 29 4,6 17 12 Cisano Bergamasco 11 1,7 12 -1 Ciserano 17 3,0 16 1 Cividate al Piano 29 5,7 30 -1 Clusone 11 1,2 7 4 Colere 0 0,0 0 0 Cologno al Serio 24 2,1 16 8 Colzate 0 0,0 1 -1 Comun Nuovo 9 1,9 3 6 Corna Imagna 3 3,2 1 2 Cornalba 0 0,0 0 0 Cortenuova 2 1,1 1 1 Costa di Mezzate 8 2,3 8 0 Costa Serina 0 0,0 1 -1 Costa Valle Imagna 0 0,0 1 -1 Costa Volpino 34 3,7 30 4 Covo 22 5,1 22 0 Credaro 5 1,3 10 -5 Curno 6 0,8 11 -5 Cusio 0 0,0 0 0 Dalmine 32 1,3 45 -13 Dossena 0 0,0 1 -1 Endine Gaiano 4 1,1 8 -4 Entratico 6 3,0 7 -1 Fara Gera d’Adda 24 2,9 26 -2 Fara Olivana con Sola 5 3,7 3 2 Filago 7 2,2 5 2 Fino del Monte 3 2,6 1 2 Fiorano al Serio 1 0,3 0 1 Fontanella 21 4,4 23 -2 Fonteno 0 0,0 0 0 Foppolo 0 0,0 0 0 Foresto Sparso 15 4,7 11 4 Fornovo San Giovanni 7 2,1 11 -4 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0 Gandellino 1 1,0 0 1 Gandino 1 0,2 3 -2 Gandosso 4 2,7 5 -1 Gaverina Terme 1 1,2 3 -2 Gazzaniga 5 1,0 1 4 Ghisalba 18 2,9 23 -5 Gorlago 19 3,5 21 -2 Gorle 16 2,4 10 6 Gorno 6 4,0 1 5 Grassobbio 13 2,0 24 -11 Gromo 1 0,8 1 0 Grone 4 4,5 2 2 Grumello del Monte 30 3,9 44 -14 Isola di Fondra 0 0,0 0 0 Isso 1 1,5 1 0 Lallio 5 1,2 8 -3 Leffe 4 0,9 4 0 Lenna 0 0,0 1 -1 Levate 7 1,8 2 5 Locatello 3 3,5 2 1 Lovere 26 4,9 23 3 Lurano 7 2,4 6 1 Luzzana 1 1,1 0 1 Madone 13 3,1 11 2 Mapello 5 0,7 4 1 Martinengo 42 3,8 35 7 Medolago 5 2,0 0 5 Mezzoldo 0 0,0 0 0 Misano di Gera d’Adda 10 3,3 7 3 Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0 Monasterolo del Castello 3 2,4 3 0 Montello 6 1,7 13 -7 Morengo 13 5,1 2 11 Mornico al Serio 9 3,0 10 -1 Mozzanica 19 4,3 7 12 Mozzo 10 1,3 6 4 Nembro 24 2,0 7 17 Olmo al Brembo 0 0,0 1 -1 Oltre il Colle 2 2,0 4 -2 Oltressenda Alta 0 0,0 0 0 Oneta 0 0,0 1 -1 Onore 0 0,0 0 0 Orio al Serio 3 1,7 3 0 Ornica 0 0,0 0 0 Osio Sopra 4 0,7 7 -3 Osio Sotto 16 1,2 30 -14 Pagazzano 11 5,2 11 0 Paladina 7 1,7 11 -4 Palazzago 7 1,5 9 -2 Palosco 34 5,7 25 9 Parre 2 0,7 1 1 Parzanica 0 0,0 0 0 Pedrengo 17 2,8 8 9 Peia 0 0,0 0 0 Pianico 8 5,3 9 -1 Piario 0 0,0 1 -1 Piazza Brembana 0 0,0 0 0 Piazzatorre 0 0,0 0 0 Piazzolo 0 0,0 0 0 Pognano 2 1,2 1 1 Ponte Nossa 0 0,0 1 -1 Ponte San Pietro 14 1,1 10 4 Ponteranica 20 2,9 18 2 Pontida 0 0,0 0 0 Pontirolo Nuovo 13 2,5 17 -4 Pradalunga 1 0,2 6 -5 Predore 4 2,1 3 1 Premolo 1 0,9 1 0 Presezzo 8 1,6 5 3 Pumenengo 12 7,0 8 4 Ranica 13 2,1 5 8 Ranzanico 4 3,2 0 4 Riva di Solto 1 1,1 1 0 Rogno 13 3,2 18 -5 Romano di Lombardia 59 2,8 57 2 Roncobello 1 2,6 0 1 Roncola 0 0,0 1 -1 Rota d’Imagna 2 2,2 0 2 Rovetta 11 2,6 3 8 San Giovanni Bianco 1 0,2 1 0 San Paolo d’Argon 5 0,8 12 -7 San Pellegrino Terme 2 0,4 2 0 Santa Brigida 2 3,8 0 2 Sant’Omobono Terme 6 1,5 6 0 Sarnico 19 2,7 32 -13 Scanzorosciate 7 0,7 15 -8 Schilpario 1 0,9 0 1 Sedrina 1 0,4 0 1 Selvino 0 0,0 3 -3 Seriate 35 1,3 33 2 Serina 2 0,9 4 -2 Solto Collina 5 2,8 8 -3 Solza 4 1,9 7 -3 Songavazzo 2 2,9 0 2 Sorisole 8 0,9 19 -11 Sotto il Monte Giovanni XXIII 14 3,1 7 7 Sovere 19 3,6 7 12 Spinone al Lago 2 2,0 0 2 Spirano 15 2,6 38 -23 Stezzano 31 2,2 15 16 Strozza 0 0,0 2 -2 Suisio 3 0,8 9 -6 Taleggio 0 0,0 0 0 Tavernola Bergamasca 1 0,5 5 -4 Telgate 15 2,8 25 -10 Terno d’Isola 16 1,9 17 -1 Torre Boldone 13 1,4 10 3 Torre de’ Busi 2 0,9 4 -2 Torre de’ Roveri 7 2,8 12 -5 Torre Pallavicina 2 1,8 2 0 Trescore Balneario 38 3,7 28 10 Treviglio 77 2,4 65 12 Treviolo 19 1,7 14 5 Ubiale Clanezzo 2 1,4 4 -2 Urgnano 11 1,1 18 -7 Val Brembilla 0 0,0 1 -1 Valbondione 2 2,0 0 2 Valbrembo 4 0,9 10 -6 Valgoglio 3 5,2 14 -11 Valleve 1 8,1 0 1 Valnegra 0 0,0 0 0 Valtorta 0 0,0 0 0 Vedeseta 1 5,0 0 1 Verdellino 16 2,0 14 2 Verdello 22 2,6 31 -9 Vertova 3 0,6 0 3 Viadanica 5 4,3 2 3 Vigano San Martino 5 3,6 0 5 Vigolo 0 0,0 0 0 Villa d’Adda 9 1,8 12 -3 Villa d’Almè 9 1,3 5 4 Villa di Serio 6 0,9 6 0 Villa d’Ogna 2 1,1 2 0 Villongo 16 1,9 46 -30 Vilminore di Scalve 14 9,5 8 6 Zandobbio 7 2,6 2 5 Zanica 11 1,2 7 4 Zogno 8 0,9 5 3 2.262 1,97 2.237 25