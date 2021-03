Bergamo, attesa per il premier Draghi: la prima tappa al Cimitero - BergamoNews

Cresce l’attesa per l’arrivo del neo presidente del Consiglio Mario Draghi che verrà a Bergamo il 18 marzo, la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

A pochi giorno dal suo arrivo, il programma è ancora in attesa di approvazione da Palazzo Chigi, ma quel che è certo è che si tratterà di una visita blindatissima e a porte chiuse vista la zona rossa istituita in tutta la Lombardia.

Circa un’ora il premier resterà a Bergamo (dal momento che nel pomeriggio è programmato il Consiglio dei Ministri) e, secondo la bozza della giornata, arriverà in città verso le 11, direttamente al Cimitero monumentale cittadino dove renderà omaggio alle vittime del territorio più colpito dall’emergenza Covid, diventando tristemente noto a livello mondiale.

In seguito, andrà alla parco della Trucca, dove verrà inaugurato il Bosco della memoria. Settecentocinquanta alberi che formeranno un’oasi di vita e di ricordi. Un polmone verde dedicato alle vittime della prima ondata Covid che ha così martoriato il territorio bergamasco.

Un monumento vivo e a cielo aperto per omaggiare e ricordare gli affetti e gli angeli che hanno fatto di tutto per combattere il virus: anime rare che proprio all’ospedale Papa Giovanni, vicino al parco, hanno perso o passato la vita in quei mesi terribili.

É previsto che sarà affidata proprio al premier la posa di un albero (il primo, doveva essere, ma ne sono stati piantati già 102): un tiglio adulto, proveniente dal Comune virtuoso di Biccari, piccolo borgo sui Monti Dauni in provincia di Foggia, che vuole in questo modo “risalire l’Italia con un abbraccio verde e simbolico”.

L’idea di fondo del progetto del Bosco, pensato dall’ Associazione Comuni Virtuosi e adottato dall’amministrazione comunale di Bergamo, è quella di creare un luogo vivo, altamente simbolico, capace di accogliere la memoria e al contempo costruire uno spazio di comunità, dove realizzare iniziative culturali, didattiche e ricreative pensate per il mondo della scuola, ma anche per tutti i cittadini che vorranno far crescere il bosco.

Un luogo da vivere che apparterrà a tutti e alla cui realizzazione tutti possono partecipare, con una donazione liberare alla piattaforma di crowfunding di Produzioni dal Basso (QUI PUOI DONARE). Inaugurato il 1° febbraio, un mese dopo, ha quasi raggiunto di 90mila euro con la partecipazione di 415 donatori tra singoli e associazioni, superando, quindi, di gran lunga l’obiettivo di 50mila euro prefissato.

Lì, in quel bosco, saranno piantati circa 750 tra alberi e arbusti: 130 alberi da frutta, 70 da bosco, 90 piccoli alberi e gli arbusti. Sono previsti anche 1300 mq di percorsi pedonali interni alle isole alberate e alcune sedute, per consentire alle persone che faranno visita al bosco di potersi fermare per un momento di raccoglimento.