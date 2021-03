"Un gruppo valorizzato al massimo: l'Atalanta venga presa come esempio aziendale" - BergamoNews

Non scopriamo certamente ora quanto siano stati capaci di fare Gasperini e il suo entourage con i fatti e non con le parole, sul campo e fuori; tuttavia è raro vedere una squadra di calcio, strutturata con tanto di organizzazione, con la valorizzazione del gruppo unitamente ai singoli artisti.

Ciò non è frutto del caso e/o della fortuna, ma di un programma ben preciso, costruito con il tempo e la dedizione. Aggiungerei, grazie alla capacità della squadra, di estrarre le massime potenzialità delle singole persone.

È altrettanto raro che un club (oppure un’impresa) adotti tale formula magica: proprio grazie alle abilità dei singoli e con regole ben precise, Gasperini e il suo gruppo sono riusciti ad ottenere risultati impensabili, mai visti nella storia dell’Atalanta (che peraltro ora si gioca un passaggio del turno di un ottavo di finale contro il Real Madrid!).

Gian Piero Gasperini, 63 anni, allena l'Atalanta dal 2016

Non solo: il gruppo bergamasco è stato capace di fare numerose plusvalenze e non di poco conto, ha saputo far diventare “campioni” singoli giocatori che in altre squadre apparivano dei normali calciatori. Non è un caso che diversi musicisti (Ilicic, Muriel, Zapata, Gomez, Pessina, Gosens… la lista è lunghissima) a Bergamo hanno reso il massimo, mentre altrove non hanno trovato modo per esplodere.

Nelle singole aziende, invece, si assiste spesso a un incresciosa parabola discendente: per esempio, imprese dichiarate fallite o che versano in stato di crisi o vivono alla giornata.

Diverse potrebbero essere le cause, tra le quali: incapacità di stilare un programma sostenibile, mancanza di obiettivi, assenza di carriere interne per il personale dipendente, assenza di incentivi personale che viene lasciato nell’indifferenza.

Proprio prendendo spunto dalla squadra bergamasca, l’invito sarebbe rivolto al mondo dell’imprenditoria, affinché essa possa esportare il “modello atalantino”.

Aggiungo: forse non sarebbe male l’idea di suggerire anche a Mario Draghi, in occasione della visita del 18 marzo a Bergamo, di inserire nell’ordine del giorno anche un giretto a Zingonia. Avrebbe tutto da imparare!

Ne beneficerebbe l’intera nazione, cosa che mai come in un contesto come quello attuale necessita di iniziative volte alla ripresa economica-sociale del Paese.