Trofeo Arcadia Calcestruzzi, Samuel Quaranta vince al debutto tra gli Under 23 - BergamoNews

Debutto tra gli Under 23 vincente per Samuel Quaranta.

Il 18enne di Treviolo ha infatti messo in luce subito le proprie doti conquistando il Trofeo Arcadia Calcestruzzi e precedendo in volata Davide Vignato (General Store) e Alessandro Donati (Etruria Team Sestese Amore&Vita).

Sotto gli occhi attenti del padre Ivan, il velocista del Team Colpack-Ballan ha tenuto duro nella prime fasi di gara caratterizzate da alcuni strappi, allungando in compagnia di altri cinque atleti.

Nonostante il ritorno del gruppo, il giovane orobico ha stretto i denti rimontando Vignato negli ultimi metri e tagliando al comando il traguardo di Cantagrillo.

“Ancora non ci credo. Devo realizzare quanto fatto – ha ammesso un commosso Quaranta al termine della competizione -. Eravamo in fuga in sei e ci hanno ripreso nel finale. Sono comunque riuscito a tener duro e vincere in volata. Un avversario ha anticipato lo sprint e, con un guizzo, sono riuscito a portarmi su di lui in extremis, a due metri dall’arrivo”.

A completare l’ottimo inizio di stagione della formazione di Almè ci ha pensato Alessio Martinelli che ha sfiorato il successo nel Trofeo Fubine Porta del Monferrato vinto da Simone Piccolo.

Costretto ad inseguire negli ultimi chilometri il portacolori della Viris Vigevano, l’ex vice campione iridato juniores si è dovuto accontentare della piazza d’onore tagliando il traguardo con pochi secondi di ritardo dal vincitore.

“E’ stata una gara dura su un tracciato ondulato ed uno strappo finale tosto, una prova nervosa su strade strette. Abbiamo lavorato per chiudere una fuga, in collaborazione con il team Trevigiani – ha spiegato nel dopo-gara il 19enne valtellinese -. Ai meno 3 dall’arrivo è partito Piccolo, il vincitore, che ha preso quel margine necessario per arrivare. Mi sono lanciato in un inseguimento che mi ha portato a pochissimo da lui, ci fossero stati altri trenta metri avrei vinto. Un peccato, ma comunque ho dato tutto e questo per me è importante. E’ brutto perdere così, ma sono consapevole del fatto che sto andando bene e mi preparo ad affrontare le prove più impegnative, di livello internazionale, del mese di aprile”.