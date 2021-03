Scuola, nell'ultima settimana 167 positivi e 111 classi messe in quarantena - BergamoNews

Sono 111 le classi messe in quarantena nella settimana dall’8 al 14 marzo: lo comunica l’Ats Bergamo nel consueto aggiornamento relativo al mondo della scuola.

La decisione è arrivata dopo la scoperta di 167 positivi, tra studenti e personale scolastico, emersi dall’analisi di 3.103 tamponi.

Dati che, ovviamente, sono da considerare alla luce dell’inserimento della Lombardia in fascia arancione rafforzato da venerdì 5 marzo che ha disposto la sospensione su tutto il territorio regionale della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole dell’infanzia, elementari, medie, secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, istituti tecnici superiori, percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Potevano rimanere aperti, invece, asili nido, micronidi e sezioni Primavera.

Nella settimana precedente (1-7 marzo) erano 113 le classi in quarantena, con 222 positivi e 2.619 tamponi. Dal 21 al 28 febbraio 119 classi in quarantena con 212 positivi e 2.238 tamponi.

Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 14 marzo sono stati eseguiti 43.307 test.