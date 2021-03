Real Madrid-Atalanta, la diretta del match - BergamoNews

La notte più bella e importante per l’Atalanta, che a Madrid è ospite del Real per giocarsi i quarti di finale di Champions League.

Gasperini sorprende: panchina per Zapata e Ilicic, in attacco spazio a Malinovskyi e Muriel, supportati da Pasalic. Sulla mediana Pessina sostituisce Freuler, squalificato.

La diretta del match:

Il secondo tempo

85′- Il gol di Asensio richiude il match: l’attaccante spagnolo batte Sportiello (non proprio incolpevole) con un sinistro sul primo palo.

84′- Doppio cambio Atalanta: dentro Caldara e Miranchuk, fuori Pessina e Muriel.

83′- MURIEL! PUNIZIONE STUPENDA! Col destro, dai 25 metri, palla sopra la barriera e Courtois (finalmente) batutto.

75′- Zapata s’invola verso l’area del Real ma il suo destro viene respinto da una grande parata di Courtois, ancora lui!

73′- Botta da fuori di Maehle, para Courtois.

68′- Palo di Benzema! Il colpo di testa del francese batte Sportiello ma finisce contro il portante!

67′- Zapata! Girata in area del colombiano, grande risposta di Courtois!

65′- Ha subito il colpo l’Atalanta.

61′- Cambia Gasperini: tocca a Palomino, che prende il posto di Toloi.

59′- Sergio Ramos non sbaglia: raddoppio Real Madrid.

58′- Toloi stende Vinicius: rigore per il Real!

56′- Subito il cambio: dentro Ilicic, fuori Gosens.

55′- Problema muscolare per Gosens.

52′- Vinicius si mangia il 2-0! L’attaccante dei blancos si beve Romero e Toloi ma, tutto solo davanti a Sportiello, non centra la porta.

51′- Colpo di tacco di Zapata per Gosens, palla di poco imprecisa che termina tra le mani di Courtois!

45′- Si riparte: c’è Zapata al posto di Pasalic.

Il primo tempo

45′- Finisce il primo tempo: Real avanti 1-0 sull’Atalanta.’- Palo di

42′- Sinistro di Malinovskyi dai 25 metri, palla alta!

34′- Real Madrid in vantaggio: errore di Sportiello che sbaglia un passaggio e regala la palla a Modric che, a sua volta, serve un cioccolatino a Benzema, che segna l’1-0.

25′- Primo brivido per l’Atalanta: bello scambio in area nerazzurra tra Benzema e Vinicius che porta quest’ultimo al tiro, bravissimo Djimsiti a respingere in scivolata.

12′- Muriel in profondità per Pasalic, provvidenziale chiusura di Ramos! Atalanta propositiva in questo avvio di partita.

3′- Subito Atalanta pericolosa! Gosens col destro arriva su un cross di Muriel, para Courtois!

1′- Via, si parte al Di Stefano di Madrid!

Le formazioni ufficiali:

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; L. Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Benzema, Vinicius. All. Zidane.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini.