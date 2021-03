"Quali regole per insegnanti e studi di pilates?" Sorte interroga il governo - BergamoNews

L’onorevole Alessandro Sorte, esponente bergamasco di ‘Cambiamo!’, interroga il Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute per sapere “se sia intenzione del Governo dare una specifica regolamentazione all’attività eseguita in modo professionale da insegnanti e studi di pilates, provvedendo nel frattempo ad escludere queste categorie, fermo il necessario rispetto dei protocolli di sicurezza, dalle attività soggette ad obbligo di chiusura per effetto dell’applicazione delle misure restrittive attualmente in vigore”.

Le misure restrittive finalizzate al contenimento del Covid comportano l’obbligo di chiusura per molteplici attività, ma esistono alcune difficoltà interpretative da parte dei professionisti che prestano attività che non sono direttamente regolamentate.

Secondo Sorte merita “particolare attenzione” il caso dell’attività svolta dagli insegnanti di pilates, “che non è assimilabile alle professioni sanitarie e non è considerata attività sportiva. Il pilates – illustra – è un tipo di ginnastica di tipo rieducativo, preventivo ed ipoteticamente terapeutico che viene praticata, spesso in centri specializzati, con macchinari specifici e con l’ausilio di insegnanti qualificati”, ma al momento “non esiste un codice Atcco riferito specificamente a tale attività” dato che gli insegnanti e gli studi di pilates usano codici riferiti ad altre categorie, principalmente “servizi alla persona” (960909) e “corsi sportivi e ricreativi” (855100).