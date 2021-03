PMI, economia sociale e digitalizzazione - BergamoNews

Non è la prima volta che in questa rubrica richiamiamo l’attenzione sul tema digitalizzazione. Del resto, la digitalizzazione è un fenomeno talmente pervasivo che nessuno può chiamarsene fuori, tantomeno chi ha a cuore un’economia sociale, cioè sostenibile e inclusiva.

Perché? Perché come sottolinea l’Unione Europea la digitalizzazione è processo fondamentale per promuovere un’economia a impatto climatico zero, circolare e resiliente. E poi perché, senza uno sguardo centrato sui diritti delle persone e delle comunità, nel “nuovo mondo” approderemo a nuove disuguaglianze ed esclusioni anziché vedervi liberate le potenzialità democratiche e inclusive che sono racchiuse nelle innovazioni sociali e tecnologiche in corso.

Gli esiti che ci attendono non sono dunque scontati: è richiesta maturità politica e impegno a tutti i livelli per contenere i rischi e promuovere le opportunità.

Con questa consapevolezza Imprese&Territorio, il Comitato Unitario delle Organizzazioni bergamasche che rappresentano le PMI, ha promosso nel 2018 il proprio Digital Innovation Hub, che non a caso si chiama I&T Hub, inizialmente nella forma di contratto di rete e dal dicembre 2020 nella forma societaria consortile.

I&T Hub sostiene le PMI in tutti i settori in cui operano, dall’agroalimentare al manifatturiero passando per il commercio, i servizi alla persona ed il welfare. Lo fa offrendo consulenza nella progettazione, accompagnamento nell’accesso ai dispositivi pubblici di finanziamento e contributo, formando e informando.

La logica di base è centrata sull’abilitazione e la personalizzazione: non esistono ricette buone per tutti e chi propone questo ha forse in mente un mondo iper-centralizzato, in cui qualcuno (pochi) guida le sorti globali usando big-data, algoritmi, procedure. Noi preferiamo un mondo in cui l’innovazione sia diffusa e aperta, in cui l’artigiano sappia coniugare il suo saper fare (per niente obsoleto) con le nuove tecnologie, in cui anche una piccola azienda agricola o il negozio di prossimità possano inserirsi in una rete globale partendo da autonomia di visione e competenza, in cui una cooperativa sociale generi innovazione sociale e tecnologica coniugando digitale e relazioni umane.

Con questo spirito I&T Hub parteciperà alla Bergamo Edition della Milano Digital Week 2021, che si terrà on line il 19 marzo 2021.

Porterà contributi e immagini che richiameranno l’attenzione di tutti sul rapporto tra economia sociale e digitalizzazione e che racconteranno alcune iniziative in corso in tema di block-chain e filiera corta agroalimentare e di turismo sostenibile e inclusivo.