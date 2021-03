Negativi all'ingresso, si scoprono positivi in ospedale: 15 pazienti trasferiti da San Giovanni Bianco - BergamoNews

Il caso risale alla mattinata di giovedì 11 marzo. Quindici pazienti ricoverati nel reparto sub-acuti dell’ospedale di San Giovanni Bianco sono stati trasferiti al Papa Giovanni perché il loro tampone, negativo in ingresso, si è positivizzato.

La notizia è confermata dall’Asst Papa Giovanni XXIII. “Il trasferimento è stato determinato dall’esigenza di mantenere il presidio della Valle Brembana Covid free (ovvero senza pazienti positivi al virus, ndr) e non dalle loro condizioni cliniche”, fanno sapere dall’azienda ospedaliera.

Dopo il trasferimento a Bergamo, 9 di questi 15 pazienti sono stati inviati nel reparto sub-acuti per Covid-19 dell’Istituto Palazzolo, al fine di proseguire il percorso terapeutico programmato.

Difficile, al momento, determinare le cause che hanno portato alla diffusione interna del virus, o anche solo avanzare ipotesi. “In un momento di così ampia circolazione di un virus tanto contagioso – si limitano a commentare dalla direzione del Papa Giovanni, al quale fa capo il presidio di San Giovanni Bianco – sono in corso tutte le valutazioni per migliorare ulteriormente la protezione offerta, anche sensibilizzando tutti a non abbassare la guardia”.