Meghan e Harry hanno diritto a essere tristi? - BergamoNews

Lunedì 8 marzo è andata in onda nel Regno Unito l’intervista ad una delle coppie più chiacchierate e controverse al mondo. No, non si sta parlando di calciatori milionari né di fashion blogger con orde di followers su TikTok, bensì dei duchi del Sussex, il principe Harry d’Inghilterra e l’ex attrice Meghan Markle che, seduti di fronte alla conduttrice televisiva Oprah Winfrey, hanno parlato dei motivi per cui si sono allontanati dai doveri monarchici che avrebbero dovuto assolvere. Nella conversazione uno dei temi che più spesso viene nominato riguarda il razzismo sistematico dei media inglesi e della stessa famiglia Reale a danno di una Meghan sempre più sconfortata e preda di tendenze depressive, descrivendo poi con assoluta precisione l’ambiente tossico e bigotto venutosi a creare tra le bianche mura di Buckingham Palace.

Le parole della coppia pesano come macigni e la duchessa fa più volte riferimento a quanto questa situazione avrebbe provocato in lei la genesi di una lunga serie di idee suicide per cui però non le è mai stato concesso aiuto né supporto psicologico specializzato. “Semplicemente non avevo più voglia di vivere” dice affranta la 39enne in quella che sembra essere una disperata richiesta d’aiuto per via di una situazione non più tollerabile, eppure in molti continuano a credere che tutto questo sia stato organizzato per attirare l’attenzione del pubblico.

Si sa, giudicare avendo ascoltato solo una delle parti in causa è tanto superficiale quanto sbagliato, ma la testimonianza dei duchi può comunque tornare utile per riflettere sulla diffusissima idea per cui chi entra far parte, per merito o nascita, di un contesto particolarmente agiato non abbia più diritto a provare emozioni. Com’era facile aspettarsi la copertura dell’intervista è stata capillare e molte persone, aizzate dai più grandi tabloid britannici che da anni hanno in odio la donna americana, hanno sputato veleno sulla coppia, additandoli di essere viscidi approfittatori ingrati per tutto quello che hanno ricevuto, invitandoli poi a più riprese a confrontare la loro depressione “falsa” con quella “vera”, per esempio, dei lavoratori rimasti a casa dopo la pandemia. Il punto che a molti sembra sfuggire, per interesse o per mera superficialità, è che, a dispetto di tutti i commenti sui loro atteggiamenti spesso lontani da quelli canonici, quella a cui stiamo assistendo è una richiesta d’aiuto di una coppia che da tempo vive ogni giorno sotto l’impietosa lente di mass media totalmente focalizzati sulla creazione di un diabolico racconto che vede i nobili come esseri privi di umanità per via della loro condizione elitaria, ma così non è.

Nessuno nega che la condizione di una persona disoccupata e depressa per via delle difficoltà ad arrivare a fine mese sia gravissima e meritevole di riflessioni e approfondimenti, ma così dev’essere anche per coloro che normalmente vengono visti come i “fortunati”. Dobbiamo capirlo una volta per tutte: i soldi, la fama o il potere non fanno la felicità e se siete convinti del contrario è probabile che non abbiate ben capito come gira il mondo.

Meghan ed Harry non sono entità “altre” ed aliene rispetto a coloro che ogni giorno si alzano per andare al lavoro e mai come ora, con le dovute differenze, è bene ribadirlo. I politici, gli sportivi, gli attori o le star in genere non sono freddi automi senza sentimenti, ma hanno gambe, braccia, capelli (rossicci in questo caso) ed un cuore che batte con tutto ciò che ne consegue. Trattare la depressione, l’amore e le emozioni come concetti relativi che per forza vanno confrontati con coloro che comunemente riteniamo più idonei a provarli deve dare l’idea di quanto la società moderna sia sempre più focalizzata sulla categorizzazione degli individui, in questo caso divisi tra coloro che possono provare sentimenti, contrapposti a coloro che invece non ne hanno diritto. Dover essere costantemente all’altezza delle aspettative di quelli che ti circondano e sopportare la solitudine perenne intrinseca a ruoli tanto importanti nelle istituzioni, per di più mostrandosi sempre sorridenti, sono solo alcune tra le difficoltà denunciate dalla coppia che la vita ai quei livelli richiede senza sosta. Siamo davvero sicuri che un’importante conto in banca possa valere un’esistenza di questo tipo?

Anche se è difficile da accettare, al mondo esistono miliardi di persone e tutte, dalla prima all’ultima, vogliono le stesse cose: amare ed essere amati, avere uno scopo nella vita, inseguirlo ed essere felici sono solo alcuni degli esempi che si potrebbero fare in merito e pensare che cambino se ti chiami Bill Gates o Jeff Bezos è davvero delirante.

Ogni storia umana parla di tutti gli esseri umani sin dall’alba dei tempi e non è negandolo a priori che cambieremo le cose così come colpevolizzare chi è famoso perché debole non rederà la nostra ferocia meno meschina.

Quando provare emozioni diventa una colpa è chiaro che l’umanità sta andando nella direzione sbagliata e prima lo capiremo, prima potremo iniziare a creare una società basata sul rispetto e sull’empatia