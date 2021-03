Sicurezza ambientale non idonea: chiuso distributore in via Tremana - BergamoNews

Nel corso di un controllo di routine erano emerse anomalie in tema di sicurezza ambientale. Dubbi che l’Arpa ha confermato e che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività del distributore EwaCafe della Penta Petroli in via Tremana a Bergamo.

L’ispezione degli agenti, in programma ogni quindici giorni come previsto dalla legge regionale, risale a un paio di settimane fa. In quell’occasione il personale delle Unità Operative Polizia Commerciale ed Edilizia aveva riscontrato irregolarità sulla sicurezza ambientale, in base alle normative vigenti.

Il materiale raccolto era stato inviato all’Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che aveva dato parere negativo di idoneità tecnica ai fini della sicurezza ambientale del distributore, uno dei più utilizzati in città.

Così nelle scorse ore la Polizia locale è tornata al civico 18 di via Tremana e ha messo i sigilli alle pompe erogatrici di carburante.

I gestori confermano la versione degli agenti e spiegano che “a breve inizieranno i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’impianto, con la speranza di poter riaprire l’attività entro un mese”.