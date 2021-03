Champions, su Canale5 Real Madrid - Atalanta: la tv del 16 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 16 marzo Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Real Madrid e Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il match, inoltre, sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La regola dello svantaggio”: a corto di denaro, Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. E così parte, insieme a Piccionello, con un pulmino turistico alla volta di alcune località siciliane. Ma presto si rende conto che nella comitiva che sta accompagnando c’è qualcosa di strano: in quel gruppo di presunti amici s’intrecciano risentimenti e rancori terribili. Un’autentica rete di odio che circonda un solo uomo, Olmo, il tracotante capo del gruppo. Che muore misteriosamente.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy-show condotto da Stefano De Martino.

Su Italia 1 alle 21.20 sarà la volta de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Robin Hood – L’origine della leggenda”; su Rai5 alle 21.15 “Angèle e Tony”; su Iris alle 21 “L’ora della furia”; e su Italia2 alle 21.10 “Il maggiore Payne”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.