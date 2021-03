Bergamo, da oggi attivo il nuovo portale per le segnalazioni - BergamoNews

Continua il processo di innovazione tecnologica dei servizi della pubblica amministrazione che sta segnando il 2021.

Il Comune di Bergamo, infatti, dopo aver velocizzato le pratiche amministrative eliminando le code agli sportelli con Prenota Bergamo e rendendo più smart e immediato anche il cambio di residenza, inaugura ora un nuovo sistema di segnalazioni: Segnala Bergamo.

Attivo da martedì 16 marzo, è possibile accedervi direttamente dalla home page del sito web del Comune di Bergamo (QUI) Mandare la propria segnalazione è semplicissimo e possono farlo tutti i cittadini (basta che l’oggetto della segnalazione di trovi all’interno del comune di Bergamo): basta scegliere tra le sei categorie d’intervento (a loro volta suddivise per ambito specifico) e descrivere la situazione da segnalare.

“Si tratta di un form molto semplice ed intuitivo a cui accedere liberamente senza Spid o altro. Oltre alla descrizione verrà anche chiesto un contatto così da poter far rimanere il cittadino informato sull’avanzamento della propria segnalazione. Ci tengo a dire che siamo alla ricerca di segnalazioni delle piccole cose quotidiane che, troppo spesso, sfuggono al controllo, come la sistemazione di una panchina o di una situazione di scarsa sicurezza. Per temi grandi, come la viabilità difficile di alcune zone, Segnala Bergamo non è il servizio adattato: anche se provvederemo ad indirizzare la richiesta se arriverà”, spiega l’assessore all’innovazione Giacomo Angeloni.

Ogni categoria tra cui scegliere (Strade e viabilità, Protezione ambientale, Sicurezza, Servizi, Verde Urbano, Tributi e Catasto) avrà un ufficio preposto che si occuperà della presa in carico della segnalazione a cui sarà possibile anche inserire la geolocalizzazione automatica o da inserire manualmente.

“Si tratta di un lavoro lungo che verrà fatto progressivamente con tutti gli uffici e che è pronto anche a delle modifiche. Ma l’obiettivo è cercare di canalizzare tutte le segnalazioni in questo portale. In un anno arrivano circa 1200 segnalazioni negli uffici comunali: la maggior parte attorno all’ambito sicurezza e circa un centinaio di carattere amministrativo. E senza contare tutte quelle che arrivano tramite mail o canali social del Comune. É importante, dunque, che ci sia un portale unico, veloce, nuovo e semplice come è questo nuovo servizio”, spiega Alessandro Francioni, dirigente all’innovazione e anagrafe.