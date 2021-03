Al via Donizetti Education: la musica per la scuola ai tempi della DAD - BergamoNews

Imparare viaggiando con la fantasia e con le emozioni. È possibile farlo solo con la musica. Anche a scuola.

Così nasce “Donizetti Education. Digital Experience”, iniziativa – completamente gratuita – promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti e dal festival Donizetti Opera per le scuole di Bergamo e provincia, pensata per non lasciare soli i docenti e studenti in questo difficile periodo di didattica a distanza.

Non ci si può spostare, non si può andare a teatro, si fa scuola davanti a uno schermo. Non è facile, ma la musica e l’arte possono aiutare. In attesa di poter vedere il teatro dal vivo, dal 6 aprile gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori potranno scoprire in digital experience il nuovo Teatro Donizetti.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Edoomark, partner storico della Fondazione Teatro Donizetti, guidato da Paolo Ferrari, vede un team tutto al femminile di professioniste del mondo della musica e dello spettacolo (Clelia Epis, Maria Teresa Galati, Alessandra Giolo, Alice Guarente, Silvia Lorenzi, Paola Rivolta), guidato da Francesco Micheli, direttore artistico del Donizetti Opera Festival.

“La Digital Experience – spiega Silvia Lorenzi, soprano e didatta – vuole mettere al centro il teatro Donizetti come patrimonio culturale non solo della città di Bergamo, ma italiano e internazionale”. I giovani studenti sono invitati ad un viaggio alla scoperta del teatro cittadino e del celebre compositore bergamasco attraverso “un’esperienza virtuale di visita del teatro, accompagnati da attrici e perfomer che racconteranno questa realtà con gli occhi dei più giovani”.

I ragazzi impareranno che ogni luogo del teatro ha una funzione specifica, che la struttura architettonica ha subito un’evoluzione nel tempio fino a diventare, nel caso del nostro Gaetano Donizetti, quella del teatro d’opera all’italiana. Andando a supplire la mancanza di programmi scolastici ministeriali idonei a una adeguata cultura musicale dei ragazzi, i contenuti proposti mirano a dare agli studenti un corretto approccio all’ascolto della musica, come veicolo di sentimenti e suggestioni.

Dal 19 marzo gli insegnanti potranno iscrivere le proprie classi attraverso un modulo online sul sito donizetti.org, dopodiché i contenuti saranno fruibili a partire dal 6 aprile sulla piattaforma Gsuite_classroom. Un sistema utile e semplice, che agevola la didattica: gli insegnati potranno fruire dei contenuti quando vorranno, ma si consiglia una cadenza settimanale per ogni modulo.

L’attività si svilupperà attraverso tre incontri (Il teatro – La casa dell’opera – Gaetano e i suoi fidi) con, in apertura, sempre un video che mostra il Teatro Donizetti restaurato e ancora non aperto al pubblico. Per le scuole primarie di primo grado, il video – di circa cinque minuti – sarà commentato con il linguaggio dei più piccoli da alcune attrici e artiste del team che sveleranno storie e segreti del monumento. A questo seguiranno quiz, approfondimenti didattici e attività basate sull’ascolto consapevole di testi e musiche di opere donizettiane nonché sulle emozioni da esse evocate. Per le primarie di secondo grado e le secondarie sarà possibile usare la produzione della webTV del festival Donizetti Opera 2020 intitolata “Donizetti ON” (tre video di circa dieci minuti ciascuno), con argomenti e metodologie differenti. Ciascun incontro comprenderà un quiz, alcuni approfondimenti e una serie di esercizi di ascolto e attività legate alla musica, in attesa della riapertura. Gli studenti delle scuole secondarie potranno infatti ricevere, attraverso gli insegnanti, uno sconto del 50% sulla visita reale del Teatro Donizetti non appena verrà riaperto.

“L’idea è quella di proporre un percorso che sia una esperienza, divergente dalla quotidianità scolastica, e non una semplice materia in più da studiare – spiega Paolo Ferrari di Edoomark – Per migliorare la qualità e fruibilità del servizio, ogni percorso potrà essere sviluppato a misura degli studenti coinvolti”.

A oggi, sono oltre cinquanta le scuole che hanno aderito all’iniziativa, tra elementari, medie e superiori in Bergamo e provincia. Per approfondimenti e iscrizioni, gli insegnanti interessati possono scrivere a Silvia Aristolao all’indirizzo scuole@fondazioneteatrodonizetti.org o al numero 0354160 625.