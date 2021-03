L'Isola dei famosi, Màkari, Presadiretta o Bersaglio mobile? La tv del 15 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 15 marzo su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Màkari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “I colpevoli sono matti”: Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per leccarsi le ferite e riflettere, inaugura invece una nuova vita. A Màkari Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che è subito uno spiraglio di luce, la possibilità di un amore…

Su Canale5 alle 21.45 inizierà la nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Il reality sarà nuovamente ambientato in Honduras, ma questo è l’unico elemento di continuità rispetto alle passate stagioni. Il resto è tutta una novità, a partire dalla conduzione, fino all’inviato e gli opinionisti in studio.

La conduzione è affidata a Ilary Blasi, che sarà affiancata da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip., che saranno opinionisti in studio. A loro si aggiungerà Elettra Lamborghini che in queste prime puntate non potrà essere presente causa Covid. L’inviato in Honduras sarà Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto.

Secondo le anticipazioni, i naufraghi saranno in totale 16, 8 uomini e 8 donne: Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed, Elisa Isoardi, Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Beppe Braida e Daniela Martani.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”. Un comunicato Rai specifica: “Riccardo Iacona, con la puntata di “PresaDiretta”, in onda lunedì 15 marzo, alle 21.20, su Rai3, mette sotto i riflettori una delle più importanti operazioni contro la ‘ndrangheta nella storia della lotta alla criminalità organizzata portata a segno dalla Procura di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. Con 479 indagati e 334 persone arrestate nel dicembre 2019, l’inchiesta “Rinascita Scott” permette di capire come agisce e come pensa la ‘ndrangheta e come riesce ad allearsi con la società, con la politica e con l’economia. Un vero e proprio Stato illegale parallelo. Al centro dell’indagine c’è la cosca guidata dal boss Luigi Mancuso e le decine di clan a lui collegati, che comandavano su Vibo Valentia e sulla provincia. Con uno sforzo enorme centinaia di carabinieri dei Ros di Roma, Catanzaro e del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia per quattro anni hanno pedinato, monitorato e intercettato decine di ‘ndranghetisti. Nulla sfuggiva al controllo criminale: appalti, compravendita di beni, intestazioni fittizie, contratti tra privati, acquisizione di imprese, imposizione del pizzo e un enorme giro di usura, un vero e proprio circuito bancario illegale. Gli ‘ndranghetisti sapevano tutto di tutti, quanti soldi sul conto corrente, quali e quante le proprietà immobiliari possedute, ereditate o vendute. E su tutto mettevano il loro cappello.

Impressionante è il numero di colletti bianchi che si erano prestati agli interessi mafiosi: commercialisti, notai, avvocati, amministratori pubblici e funzionari, personale dei palazzi di giustizia, uomini delle forze dell’ordine. “Rinascita Scott” è una enciclopedia dell’universo mafioso calabrese, c’è di tutto dentro: decine di omicidi e di lupare bianche, il traffico d’armi e quello internazionale di droga, ma ci sono anche le storie delle persone umili vittime del potere ‘ndranghetista, a dimostrazione che dove comanda la mafia soffrono tutti”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

La7 alle 21.15 trasmetterà uno speciale di “Bersaglio mobile”, il programma di attualità condotto da Enrico Mentana dal titolo “Il giorno in cui scoprimmo la P2”. Il video-promo di La7 specifica: “Quarant’anni dopo la scoperta della lista degli iscritti alla loggia massonica di Licio Gelli, un reportage sui misteri ancora aperti, a cominciare dal ruolo del venerabile e dei suoi accoliti nella strategia della tensione”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Left Behind”; su Italia1 alle 21.25 “Red”; su Rai4 alle 21.20 “Underworld – La ribellione dei Lycans”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – Per amore e per passione”; su Iris alle 21 “Michael Collins”; e su Italia2 alle 21.10 “Final destination 3”.

Su Rai5 alle 21 verrà proposto “In scena – Nino Manfredi”. A 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi un documentario che racconta la vita, la personalità e l’arte di un grande protagonista del nostro cinema. Una vicenda umana spesso tormentata si intreccia con la vena comica dei suoi film: un diario in cui Manfredi si racconta direttamente, andando avanti e indietro nel tempo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; e su Mediaset Extra alle 21.05 “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.