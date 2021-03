"Ho sofferto di anoressia nervosa. Un anno, mi è sembrato senza fine" - BergamoNews

Oggi è la giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare, ma la gente sa davvero di cosa si tratta?

In molti, quando si parla di DCA, tendono a pensare solo all’anoressia e alla bulimia; ma credetemi quando vi dico che molti disturbi vengono ancora a oggi sottovalutati. Se dovessi parlare di picacismo o del disturbo da ruminazione, credo che forse una persona su dieci sarebbe a conoscenza di ciò di cui sto discutendo. Io non mi sento né un medico, né una dietologa; non posso trattare il tema da un punto di vista scientifico, ma so di poterlo fare da un punto di vista puramente emotivo. Sapete perchè? Perché l’ho sperimentato sulla mia pelle.

Dal 2017 al 2018 ho sofferto di anoressia nervosa. Un anno, un solo anno della mia vita. Detta così sembra poco tempo, ma credetemi che quel periodo mi è sembrato infinito. I più stupidi pensano che ciò che porta nel tunnel dell’anoressia sia il semplice bisogno di apparire. Ma come si può pensare che si voglia apparire, quando l’unico desiderio che abbiamo è quello di scomparire?

Non si mangia perché si sta male dentro, non si mangia perché il digiuno è l’unica cosa che, paradossalmente, ci fa stare bene. Ci fa sentire brave, potenti. Perché una ragazza che si ammala di anoressia sente di non valere nulla. Il cibo, il peso, la bilancia, sono solo uno sfogo per quello che è un dolore che urla dentro di noi. Eppure all’inizio lo si vuole nascondere, lo si vuole zittire, ma lui sbraita come un pazzo e fa male, cavolo se fa male; finché un giorno abbiamo il coraggio di farlo uscire, abbiamo il coraggio di ammettere di avere un problema, abbiamo il coraggio di chiedere aiuto. Chiedere aiuto non è una cosa da poco; chiedere aiuto fa parte della natura dell’essere umano, chiedere aiuto è il primo passo verso il ritorno alla normalità.

Non state zitte, non chiudetevi in voi stesse. Mangiate e vivete perché il cibo e le energie che esso ci dà ci rendono ancora più belle. Non smettete mai di credere in voi. Voi valete e se un giorno quella voce tornasse a bussare alla nostra mente, volendo farvi credere il contrario, mandatela via. Lei non merita la nostra attenzione, lei vuole farci del male, lei vuole farci scomparire.

Noi siamo più forti di lei e possiamo schiacciarla, possiamo darle un calcio mangiando un piatto di pasta alla carbonara, possiamo tirarle un dritto e poi un rovescio mangiando una pizza con le patatine fritte, possiamo stenderla al tappeto continuando a credere in noi.

Se sentite di avere un problema, chiedete aiuto.

Io l’ho fatto e vi dico che ne è valsa la pena.