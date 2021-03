Gasp: "Siamo ancora in gara, il Real è forte però se teniamo l'urto possiamo colpirli" - BergamoNews

“Come si vince? Sarebbe presuntuoso dirlo, però cercheremo di proporci con le nostre caratteristiche facendo la nostra gara, senza snaturare il nostro gioco. E spero che sia sufficiente per vincere, perché giochiamo contro una big. Abbiamo sempre vinto in trasferta in Champions? Speriamo di ripeterci, certo che il coefficiente di difficoltà è sempre più alto. Però la squadra è cresciuta, siamo ancora dentro e vedremo durante la partita di giocarci le nostre chances per fare il massimo”.

Questo, in sintesi, il Gasp-pensiero alla vigilia di Real Madrid Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions (1-0 all’andata per gli spagnoli), in programma mercoledì 17 marzo alle ore 21 a Madrid. Ventiquattr’ore prima i nerazzurri hanno preso contatto col terreno dove affronteranno il Real, al “Di Stefano”, c’erano anche Hateboer e Freuler, due degli assenti della partita oltre a Sutalo e Kovalenko. Prima, la conferenza stampa con Gian Piero Gasperini e Matteo Pessina.

Sentiamo ancora il tecnico: “Quale ricordo delle 300 panchine? Spero la prossima, che sia domani la più bella”.

E sulle condizioni dei giocatori: “Djimsiti è a posto, Zapata anche: siamo pronti. Il Real ritrova Benzema? Beh abbiamo visto nelle ultime partite cosa è capace di fare, è uno degli attaccanti più forti al mondo. Però se sapremo reggere l’urto di questa squadra potremo replicare con le nostre armi”.

Dall’anno scorso a quest’anno e un anno dopo Valencia… Gasp pensa positivo: “Intanto abbiamo superato un girone più difficile dell’anno scorso, anche per il valore delle squadre affrontate e il match di domani può dare un valore diverso alla nostra stagione. Un anno dopo Valencia ci misuriamo col Real e già prima loro erano favoriti, però noi siamo ancora in gara e vogliamo fare bella figura, una partita il più possibile competitiva”.

Sembra che l’Atalanta sia migliorata soprattutto sul piano difensivo…”Da diversi mesi la squadra ha raggiunto una solidità diversa: i risultati nascono prima dalla capacità di contenere le qualità del Real, giocandocela per 90′ e cercando di restare dentro la partita fino alla fine. Questo è il nostro modo: noi puntiamo su qualità e velocità da sempre, da quando abbiamo iniziato. Abbiamo preso anche batoste, ci ricordiamo di Zagabria, del ko col Liverpool, ma non abbiamo mai cambiato il nostro modo di giocare e abbiamo sempre cercato di crescere. Non mettiamo il pullman davanti alla nostra area” (sorride) “cerchiamo di giocare proponendoci con le nostre possibilità offensive. E se non sarà domani ci riproporremo, perché siamo testardi”.

Sulla forza del Real non ci sono dubbi: “In questo momento Bayern e City possono sembrare squadre più forti ma Barcellona, Real, Paris Sg sono a un livello molto alto: le migliori squadre spagnole sono molto competitive”. Con una precisazione sulla partita di Bergamo: “Dopo l’andata il nostro stato d’animo? Non rabbia, ma dispiacere per non aver potuto giocare come avremmo voluto. Domani è un’altra partita, fondamentale poterci misurare per vedere a che livello siamo”.

Matteo Pessina, dopo la conferma del mister (“sì, Matteo gioca”) indica la sua ricetta per affrontare il Real: “Dove giocherò? Per me va bene a centrocampo o trequartista, mi piacciono entrambi i ruoli. Importante è difendersi bene e poi potremo attaccare e fare gol. Per me è un’emozione grandissima essere qui, si corona un sogno, ero venuto al Bernabeu 11 anni fa a vedere la finale vinta dall’Inter contro il Bayern e immaginavo un giorno… Adesso dobbiamo affrontare tutte le partite cercando di vincerle. No, non penso alla Nazionale, sono concentrato su questa partita che è la più importante nella storia dell’Atalanta”.

Si parla anche del futuro: “Il mio futuro è qua, con questa maglia. L’Atalanta mi sta facendo crescere, il futuro sarà insieme e pensiamo a giocarci questa partita che è qualcosa di grande. Potessi togliere un giocatore al Real? Dico Kroos, da lui passa tutto, è lui che dà equilibrio alla squadra”. E infine: “Se ci pesa giocare ogni tre giorni? Ormai abbiamo preso il ritmo e troviamo le forze per vincere: noi le abbiamo e le tireremo fuori e anche qualcosa di più”.