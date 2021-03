Cieli sereni, vento e temperature minime in calo - BergamoNews

Dopo il temporale estivo di domenica mattina e la giornata caratterizzata dal vento forte (il favonio), Andrea Bosoni ci accompagna scoprire come inizierà la settimana a Bergamo sotto il profilo del tempo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione presente tra la penisola Iberica e le Isole Britanniche convoglia sulla Lombardia aria di origine polare marittima mantenendo però condizioni di tempo stabile e soleggiato grazie a correnti settentrionali favoniche; nel corso della seconda parte della settimana l’alta pressione tenderà a migrare verso l’Islanda e il Nord Europa convogliando masse d’aria sempre più fredde verso il Mediterraneo.

Lunedì 15 marzo 2021

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi Alpini di confine dove non sono esclusi locali piovaschi o episodi di nevischio oltre i 1000 metri di quota.

Temperature: In pianura, minime in diminuzione anche sensibile nelle zone in cui cesserà la ventilazione da nord, valori compresi tra 2°C e 6°C; massime stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 13°C e 15°C in linea con le medie del periodo.

Martedì 16 marzo 2021

Tempo Previsto: Su tutta la regione condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ad esclusione di rari passaggi di nuvolosità alta sui rilievi più settentrionali.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve diminuzione sui settori occidentali e comprese tra 1°C e 5°C, massime stazionarie tra 13°C e 16°C.

Mercoledì 17 marzo 2021

Tempo Previsto: Generalmente cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta la regione; nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso specie sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali dove non sono esclusi locali episodi di nevischio oltre i 900/1200 metri

Temperature: Minime e massime in lieve diminuzione.