Bergamo, 129 alloggi messi a bando: come partecipare - BergamoNews

Fino a venerdì 30 aprile (ore 23.59), è possibile fare domanda per l’assegnazione di un alloggio pubblico tra quelli messi a disposizione da Aler e da alcuni Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo.

Si tratta di 129 alloggi di cui 35 del Comune di Bergamo, 89 di Aler a Bergamo, 3 di Aler a Torre Boldone e 2 del Comune di Gorle.

“L’avviso di prossima pubblicazione riserva alcune significative novità. – dichiara l’Assessora all’Edilizia residenziale pubblica Marzia Marchesi – In primo luogo la disponibilità degli alloggi, 129 di cui ben 124 in città, più che raddoppiati nel numero rispetto all’ultimo avviso di ottobre 2019 che ne contava 60. La seconda riguarda l’eliminazione, per il 2021, del requisito dei cinque anni di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa in Regione, un criterio che rappresentava un elemento importante di esclusione per molti. La terza riguarda la scelta del quartiere, una possibilità che abbiamo colto essere importante per le famiglie che spesso costruiscono relazioni e integrazione in un luogo e, al momento dell’assegnazione si trovano a doverle ricostruire da zero altrove.”

“Infine, la questione dell’attestazione di indigenza che non è più richiesta in fase di compilazione della domanda ma, se necessario, successivamente. Una scelta di semplificazione che va incontro alle esigenze dei cittadini e degli uffici dei Servizi sociali comunali che la rilasciavano. Permane, invece, la destinazione alle persone indigenti (condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE) della quota del 20% delle unità abitative annualmente disponibili.” Conclude l’Assessora Marchesi

Si può fare domanda per il Comune di residenza o per il Comune in cui si presta attività lavorativa scegliendo massimo 5 alloggi, tra quelli che il sistema mette a disposizione in base alle caratteristiche del nucleo familiare, e, come anticipato, anche il quartiere.

Solo nel caso di mancanza di abitazioni nei Comuni di residenza o di lavoro, è possibile presentare domanda in un diverso Comune dell’Ambito di riferimento.

Potranno presentare domanda i nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore a € 16.000,00 e con indicatore di Situazione patrimoniale (ISP) inferiore ai valori indicati nel prospetto esemplificativo a seguire:

(Numero componenti solo maggiorenni)

1 persona 22.000,00 euro

2 persone 23.850,00 euro

3 persone 26.200,00 euro

4 persone 28.300,00 euro

5 persone 30.250,00 euro

6 persone 32.000,00 euro

La domanda va compilata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica regionale: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/

Si può accedere alla piattaforma regionale mediante: CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e codice PIN o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ed è necessario avere un indirizzo mail attivo.

Per la compilazione corretta della domanda è necessario disporre:

– per tutti i componenti del nucleo familiare: dati anagrafici, codici fiscali e se cittadini non comunitari anche i permessi di soggiorno in corso di validità

– per il richiedente: data iscrizione all’anagrafe comunale; in caso di cancellazione per irreperibilità, il periodo di residenza decorre dalla data di reiscrizione e, in caso di trasferimento della residenza in altra Regione, la data decorre dalla reiscrizione in Lombardia

– se cittadino non comunitario: carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo CE o vecchia carta di soggiorno cartacea, oppure permesso di soggiorno di durata almeno biennale e, se lavoratore dipendente, dichiarazione del datore di lavoro per stabilità lavorativa o contratto di lavoro con ultima busta paga; se lavoratore autonomo, visura ordinaria dell’impresa aggiornata e attribuzione di partita IVA

– ISEE ordinario (compresa DSU) in corso di validità. In caso di famiglia di nuova formazione non ancora costituita è necessario essere in possesso dell’ISEE ordinario di entrambi i nuclei di provenienza

– marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on-line; la marca da bollo va conservata

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di residenza, di attività lavorativa o degli altri Comuni dell’Ambito; sul sito dell’Aler http://www.aler-bg-lc-so.it/bandi-per-assegnazioni-e-graduatorie/