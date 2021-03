Benzema e Ramos sì, Hazard forse no: come arriva il Real Madrid alla sfida con l'Atalanta - BergamoNews

È rientrata l’emergenza in casa Real Madrid: in vista dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro l’Atalanta Zidane avrà a disposizione (quasi) tutti i suoi top player che nel match di andata avevano dovuto alzare bandiera bianca.

Ramos, recupero lampo; Hazard preoccupa

Primo su tutti Sergio Ramos, che sta bruciando le tappe e si candida a un posto da titolare martedì sera. Ma non solo: Zidane ha infatti recuperato anche Rodrygo, Marcelo, Odriozola, Militao e Valverde, tutti già rientrati tra campo e panchina nelle ultime uscite del Real. In particolare, rispetto all’andata, Valverde dovrebbe prendere il posto dello squalificato Casemiro.

Chi ci sarà sicuramente è Karim Benzema, che da quando è tornato a disposizione di Zidane (contro Atletico Madrid ed Elche) ha segnato tre gol in due partite.

Carvajal e Diaz sono sicuri assenti, mentre su Hazard c’è un grosso punto di domanda: il belga era rientrato nella sfida di sabato contro l’Elche ma lunedì mattina non si è allenato con i compagni. Probabile che abbia avuto un nuovo problema che lo costringerà a saltare la sfida coi nerazzurri.

Atalanta, out Hateboer, Sutalo e Freuler

C’è uno squalificato in casa Atalanta: Remo Freuler, espulso nella gara d’andata, non ci sarà a Madrid. Lo svizzero sarà sicuro assente, così come i lungodegenti Hateboer e Sutalo.

Duvan Zapata è invece alle prese con un paio di fastidi fisici rimediati proprio contro il Real il 24 febbraio e contro l’Inter lunedì 8 marzo. Le condizioni del colombiano non preoccupano più di tanto e venerdì sera contro lo Spezia l’ex Samp è entrato al 66′ per giocarsi l’ultimo spezzone di gara: è apparso in buone condizioni e in Spagna ci sarà.

Duvan Zapata, 29 anni, a Madrid sarà a disposizione di Gasperini

L’Atalanta è volata a Madrid lunedì 15 marzo, dove sosterrà l’ultima seduta di allenamento. Poi la conferenza stampa di mister Gasperini.

Martedì 16, con fischio d’inizio alle 21, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dallo 0-1 dell’andata.