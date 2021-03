La maledizione della prima luna, Lo specialista o 9-1-1? La tv del 14 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 14 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Gioco pericoloso”: il giorno dopo una rimpatriata di classe Lolita viene svegliata dalla notizia della morte di Vittorio, suo ex compagno di scuola. Sembra trattarsi di un suicidio, ma questa versione non soddisfa l’acume investigativo di Lolita, che decide di approfondire le indagini sul caso, già destinato all’archiviazione. Con determinazione e testardaggine Lolita riesce così a fare luce non soltanto sulla misteriosa fine di Vittorio ma su un più vasto e complesso scenario, dove denaro, corruzione e morte la fanno da padroni. E soprattutto riuscirà a fare chiarezza sui suoi sentimenti e a scoprire una inaspettata verità riguardo suo padre…

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1-“. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Emergenza al 9-1-1”: un evento drammatico mette in pericolo la vita di Maddie e dei suoi colleghi: qualcuno ha assalito il Call Center del 9-1 -1 e preso tutti i presenti in ostaggio…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Lo specialista”; su Italia1 alle 21.20 “La maledizione della prima luna”; su Rai4 alle 21.20 “Oscure presenze a Cold Creek”; su La5 alle 21.05 “Ricetta d’amore”; su Iris alle 21 “Il pianista”;

Su Rai5 alle 20.50 verrà proposto il documentario “Wild Italy”. I lupi hanno colonizzato le dune della Maremma per dare la caccia a daini e cinghiali. E gli aironi si affollano sui pini. Viaggio alla scoperta degli adattamenti di piante e animali per sopravvivere in un universo instabile di granelli di sabbia pronto a franare in ogni momento, nelle dune più alte del Mediterraneo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Ciao Darwin – A grande richiesta” e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai