Il lockdown ci ha fatto riscoprire la casa: un libro raccoglie gli "Oggetti socievoli" - BergamoNews

Il lockdown ha fatto riscoprire la dimensione domestica. L’isolamento sociale disposto per arginare i contagi da Coronavirus nei momenti più difficili della pandemia ci ha portato a prestare particolare attenzione a molti oggetti presenti nelle nostre case.

Da questo contesto è nato il progetto partecipativo online “Oggetti socievoli”, ideato da Prisca Arosio e Vittoria Rossi, due ragazze e architette cresciute a Bergamo: vivendo una ad Amsterdam e una a Milano si sono sentite impotenti di fronte a ciò che stava accadendo nella loro città natale lo scorso Aprile. Hanno così unito le nostre forze e dato vita a questa iniziativa cercando di stimolare un cambio di prospettiva durante l’isolamento sociale.

Oggetti Socievoli ha chiesto e raccolto fotografie, accompagnate da una breve nota, di oggetti di casa scoperti, riscoperti e reinterpretati durante l’isolamento sociale. Abbiamo ricevuto 100 submissions di ‘Oggetti Socievoli’ da oltre 15 paesi. Il progetto ha poi esplorato e messo in risalto il processo di produzione di oggetti di casa da parte di artigiani italiani/lombardi.

Ne è seguita la pubblicazione del libro “La stagione degli oggetti di casa – The season of home objects”, che raccoglie le fotografie e i testi del progetto partecipativo e presenta il processo di produzione artigianale di alcuni oggetti di casa. Oggetti Socievoli è stato affiancato da artisti, scrittori, designer e accademici in uno studio sociale degli oggetti domestici basato sulle esperienze vissute dalle persone durante il periodo di isolamento sociale. Nel libro si possono trovare i saggi e racconti di personaggi quali Brendan Cormier Curatore del museo V&A di Londra, Matilde Vaghi Phd in Psicologia a Standford University, Marco Trussardi scrittore e attore di Bergamo, Bianca Stoppani ricercatrice d’arte con sede a Londra, Bobby Born direttore creativo con sede ad Amsterdam e Lara Debie coach professionale con sede a Vancouver.

Tutti i ricavati dalle vendite verranno donati in beneficenza al Banco di Solidarietà di Bergamo.

Per ulteriori informazioni: https://oggettisocievoli.club