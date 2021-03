Coppa Italia, a Tarvisio settima piazza per Michaela Patscheider nella sprint in tecnica classica - BergamoNews

Sfugge soltanto per un soffio l’accesso alla finale della sprint di Tarvisio per Michaela Patscheider.

L’alto-atesina in forza all’Underup Ski Team Bergamo ha infatti chiuso in settima posizione la prova di Coppa Italia dedicata alla tecnica libera risultando la seconda miglior civile in gara.

In grado di fermare il cronometro durante le qualifiche in 2’24”87, la portacolori della formazione seriana è stata la prima delle escluse dalla finale precedendo la compagna di squadra Maria Eugenia Boccardi, ottava al traguardo.

A trionfare sulle nevi giuliane è stata la valdostana Greta Laurent (Fiamme Gialle) che ha rispettato i pronostici della vigilia lasciandosi alle spalle Ilaria Debertolis (Fiamme Oro Moena) e Federica Cassol (Esercito).