Caravaggio, Mangoni candidato sindaco di Forza Italia e centrodestra - BergamoNews

Il commissario provinciale di Forza Italia Alessandra Gallone e il responsabile enti locali Stefano Lorenzi, d’intesa con il comitato comunale del movimento azzurro di Caravaggio, annunciano il sostegno alla candidatura di Carlo Mangoni come candidato sindaco di Caravaggio per Forza Italia e per il centrodestra.

“Forza Italia ha fin dall’inizio ritrovato nella figura e nelle proposte di Carlo Mangoni le linee e i principi liberali, sociali, riformisti e popolari che caratterizzano il pensiero e l’azione di Forza Italia. Abbiamo lavorato per riunire tutto il popolo moderato attorno a questa candidatura e siamo quindi certi che possa rappresentare la sintesi ideale per l’intera coalizione di centrodestra”.