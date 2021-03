Si ferisce alla gamba con motosega: 53enne in gravi condizioni - BergamoNews

Un uomo di 53 anni stava tagliando alcuni rami in un bosco a Berbenno quando, per cause ancora da capire, ha perso l’impugnatura della motosega ferendosi gravemente ad una gamba.

L’infortunio è avvenuto nella mattina di sabato 13 marzo a Berbenno pochi minuti dopo le 10. Immediato l’allarme che ha portato sul posto l’Elisoccorso da Bergamo oltre all’ambulanza da Sant’Omobono Terme e ai Carabinieri di Zogno.

Considerata la gravità della situazione, i medici hanno ordinato che il 53enne venisse trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove è stato curato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano gravi.