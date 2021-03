L'esorcista, Fame d'amore o La caduta di Troia? La tv del 13 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 13 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Captain Phillips – Attacco in mare aperto”, con Tom Hanks.

Nell’aprile 2009, mentre naviga nelle acque dell’oceano Indiano a 400 miglia da Mogadiscio, la nave cargo danese Maersk Alabama, capitanata dall’americano Richard Phillips (Tom Hanks), è assaltata da un gruppo armato di pirati somali. Phillips, sposato con Andrea (Catherine Keener) e padre di due figli, non esita a offrirsi come ostaggio pur di mettere al salvo i membri del suo equipaggio e la nave. Durante i tre giorni successivi, passati in alto mare su una piccola scialuppa con i pirati, Phillips prova inutilmente a fuggire e a trattare con il nemico ma la situazione si risolverà solo con l’intervento dei cecchini dei Navy Seals americani.

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Irragionevole dubbio”: il ritrovamento dei corpi di tre donne gettati in fondo ad un lago, porta la mente di Jubal indietro nel tempo, ad un caso da lui seguito otto anni prima e risoltosi con l’incarcerazione di Cory McMay…

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposto lo speciale “Fame d’amore”, in occasione della giornata Nazionale dei disturbi del comportamento alimentare. Conduce Francesca Fialdini.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Lo chiamavano Bulldozer”; su Italia1 alle 21.20 “Pets – Vita da animali”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Luna d’estate”; su Iris alle 21 “Giochi di potere” e su Italia2 alle 21.10 “L’esorcista – Versione integrale”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Narcos: Messico”. lI leader dei narcotrafficanti di Guadalajara, Félix Gallardo, deve fare i conti con i conflitti che si stanno creando all’interno del cartello mentre l’agente DEA Walt Breslin gli sta col fiato sul collo.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena “La caduta di Troia”. Massimo Popolizio si confronta con il Libro II dell’Eneide virgiliana. Le musiche per La Caduta di Troia realizzate da Stefano Saletti e Barbara Eramo – con dal Libro II dell’Eneide di Virgilio interpretazione Massimo Popolizio con Stefano Saletti e Barbara Eramo produzione Compagnia Orsini Registrato al Teatro India di Roma nel dicembre 2020.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “I misteri di Parigi” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

