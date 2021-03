Incendio ad Azzano San Paolo, in azione tre squadre dei vigili del fuoco - BergamoNews

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, una squadra della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio sono intervenuti nella sera di sabato 13 marzo, alle 20.40, per un incendio del gruppo di continuità di una ditta ad Azzano San Paolo in via Stezzano.

Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio e difficile è la stima dei danni.

Le tre squadre dei vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa.