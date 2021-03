“Il Principe cerca Moglie”: un amore in controtendenza - BergamoNews

Titolo: Il Principe cerca Moglie

Regia: John Landis

Durata: 117’

Genere: Commedia, romantico

Interpreti: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Madge Sinclair

Programmazione: Netflix

Valutazione IMDB: 7.1/10

Il principe del fittizio regno africano di Zamunda, Akeem (Eddie Murphy), appena raggiunti i 21 anni d’età deve trovare una donna da spostare e i suoi genitori, i regnanti in carica Joffy Joffer (James Earl Jones) e Aoleon (Madge Sinclair), gli hanno organizzato un fastoso matrimonio d’interesse con Imani Izzi (Vanessa Bell Calloway) a cui partecipa tutto il regno.

Arrabbiato e deluso dal fatto che quell’unione sia combinata per meri fini politici, Akeem decide che è arrivato il momento di iniziare a cercare una persona che lo ami per ciò che è davvero. Il principe di Zamunda parte allora per gli Stati Uniti insieme all’aiutante Sammi (Arsenio Hall) per cercare la donna giusta nel Queens, uno dei quartieri più malfamati di New York. Tra relazioni controverse e situazioni surreali, Akeem farà di tutto per portare a termine la sua nobile missione amorosa.

Campione di incassi nel 1988 partorito dalla geniale mente del regista John Landis, “Il Principe cerca Moglie” è una commedia a metà tra il romantico ed il demenziale che racconta l’incredibile favola di un inguaribile romantico.

Forte infatti della ritrovata coppia Landis – Murphy che anni prima sconvolse il mondo dei film di Natale con “Una Poltrona per Due”, il film riesce a concatenare una serie di eventi del tutto improbabili in una maniera tanto coerente da far immedesimare chiunque nella figura di un atipico regnante disposto ad uscire dalla sua zona di comfort per cercare il vero amore. Benché proseguito con un sequel nel 2021, la magia venutasi a creare in questa pellicola è tale da non poter essere replicata con facilità nemmeno utilizzando lo stesso gruppo di attori con uno sceneggiatura che praticamente è la copia di quella del film originale di più di 30 anni prima. Riuscire a mescolare con profondità e leggerezza tematiche amorose tipiche del mondo adolescenziale con forti critiche alla società classista e razzista statunitense è probabilmente il più grande merito del film, e se a questo si uniscono personaggi iconici fuori dagli schemi è facile capire come mai a distanza di decine di anni si parli ancora della mito del principe Akeem.

Gioiello immancabile della collezione di ogni cinefilo che si rispetti e primo capitolo di quella che non sarebbe mai dovuta essere una saga, “Il Principe cerca Moglie” racconta con una demenziale delicatezza l’amore controtendenza di due individui agli antipodi.

Battuta migliore: “La numero uno è per questo re qua quel posto là”