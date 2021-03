I Giovani del Pd: " Il partito è vivo e più che i nomi ci interessano i temi" - BergamoNews

Nella sera di venerdì 12 marzo un’Assemblea Nazionale autoconvocata di giovani iscritti al Partito Democratico ha discusso dell’attuale situazione politica. Ne è uscita una linea che identifica un certo fastidio per l’evolversi della crisi politica del PD e della situazione politica nazionale. Corale la richiesta di misure strutturali per una generazione che ‘’non è più il futuro, ma il presente di questo paese’’, e pretende risposte contro il precariato lavorativo, contro la disoccupazione, per il diritto allo studio e quindi per l’autonomia economica e abitativa. Molti anche i bergamaschi presenti nella riunione di venerdì 12 marzo.

“L’obiettivo è poter avere un Partito solido per cambiare l’Italia. Più che i nomi scelti a tavolino ci interessano i temi e la partecipazione, ma serve una rivoluzione della struttura del Partito:

dal coinvolgimento, al tesseramento, alla scelta delle candidature”. Afferma Gabriele Giudici, 25 anni, Segretario provinciale dei Giovani Democratici di Bergamo e Vicesindaco di Ciserano.

Nell’Assemblea di ieri sera, infatti, un punto discusso è stato quello delle candidature. Giudicate troppo spesso come ‘’calate dall’alto’’, motivo per il quale i giovani chiedono una scelta democratica vera, sul modello ‘’parlamentarie’’.

“È difficile coinvolgere i più giovani sui temi e su certi valori, quando poi nel Partito i nomi vengono scelti prima ancora degli argomenti. Ancora fatichiamo a comprendere il senso delle dimissioni di Zingaretti e già ci troviamo con un accordo stabilito a tavolino dai soliti capicorrente. Quando ci sarà una vera apertura?” Continua Alessandro De Bernardis, 28 anni, Consigliere Comunale di Bergamo Città.

“Sono certo che il PD riuscirà ad uscire anche da questa crisi, ma il vero tema è “come?”. Noi crediamo con più coinvolgimento, sentiamo questa esigenza. Siamo in prima linea a lottare con

il Partito ma le nostre istanze non arrivano. Combattere il disinteresse alla politica inizia da questo, urliamo ma nessuno ci sente, ora è bene che le cose cambino”. Dichiara Marco Redolfi,

24 anni, Consigliere Provinciale e Assessore a Mornico al Serio.

“Il PD deve ripartire dai valori da cui è nato per essere strumento di visione per una società inclusiva e giusta. È importante che la guida del Partito sappia ascoltare le istanze che arrivano

dal suo elettorato, soprattutto da quei giovani impegnati in prima linea, ben consapevoli dei problemi del loro tempo. Diamo spazio anche e soprattutto alle donne, che tanto si sono sentite

tradite in questi mesi. Le iscritte hanno una voce e meritano di essere ascoltate, così come meritano di essere parte fondamentale di questo processo di rinnovamento del partito”.

Conclude Elisa Riva, 26 anni di Romano di Lombardia, Componente dell’Esecutivo provinciale dei Giovani Democratici.

Le richieste saranno messe a sistema all’interno di un documento nazionale, che vuole essere solo il primo passo di un cambiamento radicale. C’è una generazione che crede nella politica e non si arrende, che vuole partecipare e non si rassegna, che vuole cambiare il Paese e l’Europa oggi.