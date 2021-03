Dal progetto Ba.Be.L.E. alle commedie dialettali: gli eventi del week-end - BergamoNews

Nel fine-settimana di sabato 13 e domenica 14 marzo la Bergamasca sarà ancora in zona arancione scuro; da lunedì 15 marzo, invece, la Lombardia tornerà zona rossa. Le restrizioni anti-Covid, dunque, invitano a tenere alta la guardia.

Ecco qui di seguito la panoramica delle iniziative proposte da realtà orobiche nel week-end.

Sabato 13 marzo alle 10 in diretta dai canali social di EXSA si terrà il quarto incontro del ciclo di conversazioni Sapere (In) Comune dedicato ai nuovi modelli di sostenibilità culturale, promosso da Ba.Be.L.E.

Le esperienze di Eutropian, un’organizzazione che lavora con la ricerca e le politiche per supportare processi urbani inclusivi, e di Spazio13 (Bari), una scuola media in disuso trasformata in laboratorio di innovazione, sono testimonianze concrete dell’incontro tra il fare impresa e il fare cultura.

Un confronto tra due progetti di rigenerazione urbana per conoscere i nuovi modelli culturali alla guida dei progetti di sviluppo sostenibile.

Parteciperanno Daniela Patti, co-founder di Eutropian Research&Action (Roma-Vienna) e Francesco Schettini, Project Manager di Spazio13 (Bari).

Sabato 13 marzo alle 21 dal teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena la commedia dialettale “Sarto per signora”. La compagnia Barcella arricchisce e alleggerisce ossimoricamente con il suo tocco dialettale il lavoro di uno dei più grandi autori della commedia francese. Sarto per signora di Georges Feydeau è la storia del dottor Moulineaux, novello sposo dai discutibili comportamenti coniugali.

Irrefrenabile libertino, tradisce la moglie con un’avvenente signora. Per riuscirci si dovrà ingegnare non poco: per poter incontrare la sua amante in segreto, si ritroverà in una complicata situazione che richiederà tutta la furbizia di cui è capace.

Scambi d’identità, equivoci, amori segreti, sotterfugi e colpi di scena comici sono gli ingredienti di questa piéce dai contorni leggeri e brillanti.

L’esibizione sarà visibile sulla pagina Facebook del Filodrammatici di Treviglio.

Domenica 14 marzo alle 17 dal teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena “Vinsanto”,. commedia brillante in due atti di Roberto Giacomozzi; traduzione e adattamento in dialetto trevigliese di Pietro Cariboni; per la regia di Walter Danelli. Si esibisce la compagnia Stabile di prosa ”Carlo Bonfanti”.

Un equivoco scatena una serie di eventi nella casa di don Cirillo che mettono in serie difficoltà la sua immagine; risulta estremamente arduo inoltre nasconderle ad una portinaia pettegola. Equivoco chiama equivoco … riuscirà infine don Cirillo ad venirne fuori indenne?

L’esibizione sarà visibile sulla pagina Facebook del Filodrammatici di Treviglio.

Domenica 14 marzo si correrà l’Ubiale Mountain Run, prima tappa circuito Lombardia mountain run CSEN outdoor. Il ritrovo è al campo da calcio di Ubiale alle 7 e la partenza è alle 9.

Si tratta di un evento podistico organizzato da Asd Autocogliati, Gruppo Amici Monte Ubione, Pico Sport e Zenithal con il patrocinio di CSEN Outdoor.

Il costo d’iscrizione è di 20 euro e comprende: pacco gara, ristoro intermedio con acqua e ristoro finale con sacchetto bevande, brioches e panino.

Premiazioni in natura categorie assolute primi tre classificati femminile e maschile; premiazioni in natura primi classificati over 40, 45, 50, 55, 60, 65, categorie femminile e maschile.

Il percorso si snoderà nel territorio comunale di Ubiale, sul crinale del Monte Ubiale, Corna Marcia e Monte Ubiale.