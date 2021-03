Covid, nelle ultime 24 ore salgono i contagi: in Lombardia 5.809 nuovi positivi, 438 a Bergamo - BergamoNews

I dati del Ministero della Salute annunciano che sono 26.062 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Nella giornata di venerdì 12 marzo erano stati 26.824.

Nella giornata di sabato 13 marzo si contano 317 vittime, nella giornata di venerdì erano state 380. I casi totali da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881.

Attualmente i positivi sono 520.061 (con un incremento di 10.744 rispetto alla giornata di venerdì), i dimessi e i guariti sono 2.579.896 (+14.970), in isolamento domiciliare ci sono 492.926 persone (+10.179).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici. Gli ingressi in terapia intensiva per il Covid sono 270. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 497 unità rispetto alla giornata di venerdì 12 marzo, portando il totale a 24.153.

Sono 5.809 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 59.378 tamponi effettuati (9,78%), su un totale di 7.288.380 test da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di sabato 13 marzo del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 66 decessi che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 29.159.

I pazienti in terapia intensiva sono 694, 25 più di ieri, e negli altri reparti sono 6.068, 159 più di venerdì 12 marzo. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 539.052 (+3.975). Gli attualmente positivi in totale sono 94.493 (+1.768).

Per quanto riguarda le Province, prima per nuovi contagi è:

Milano 1.426;

Brescia 869;

Monza 750;

Bergamo 438;

Pavia 421;

Como 379;

Varese 349;

Cremona 332;

Mantova 326;

Lecco 246;

Sondrio 90;

Lodi 84.