Covid, Forza Italia Bergamo: “Con il vaccino vinceremo questa battaglia" - BergamoNews

Sabato 13 marzo il coordinamento provinciale di Forza Italia della provincia di Bergamo, guidato da Alessandra Gallone, ha avuto come ospiti il coordinatore regionale Massimiliano Salini e i consiglieri regionali Gabriele Barucco e Gianluca Comazzi e ha visto la partecipazione di tanti sindaci, assessori, consiglieri, militanti e simpatizzanti della nostra provincia.

È stata una importante occasione di incontro e confronto sulla situazione della nostra provincia e della regione, grazie a strumenti di videoconferenza che permettono nonostante le restrizioni di continuare l’attività politica.

“I dati gravi degli ultimi giorni – ha dichiarato il vice coordinatore provinciale Enzo Lorenzi – che interessano la nostra provincia e la nostra regione, frutto e conseguenza delle scelte tardive ed errate del governo Conte, non consentono alternative alle chiusure, dobbiamo però guardare con fiducia all’arma straordinaria rappresentata dal vaccino, che ci consentirà di vincere questa battaglia”.

“Non possiamo però dimenticare – ricorda Alessandra Gallone – chi sta subendo le maggiori conseguenze delle nuove chiusure e restrizioni, proprio per questo Forza Italia ha fortemente voluto un nuovo scostamento di bilancio, confermato dal Presidente Draghi, per aiutare famiglie e imprese grazie all’abolizione del criterio dei codici Ateco, che avevano provocato polemiche e disparità per ottenere i risarcimenti e non solo insufficienti ristori, e i congedi parentali immediati, oltre al contributo babysitter. Nessuno deve essere lasciato indietro”.

Durante l’incontro è stato presentato anche il progetto regionale di formazione del movimento azzurro, da parte del responsabile regionale e sindaco di Soncino Gabriele Gallina. Anche Bergamo sarà protagonista con il contributo del nostro responsabile provinciale Gianluca Iodice, vicesindaco di Dalmine, e dei nostri sindaci e assessori, per una iniziativa aperta ai giovani, ai candidati alle prossime elezioni amministrative e agli amministratori già in carica. Quella con la Lombardia e con Bergamo è stata la prima uscita ufficiale di Alessandra Gallone, in veste di responsabile nazionale del Settore Formazione di Forza Italia: “Preparare nel miglior modo la futura classe politica ad ogni livello penso sia davvero la sfida più bella”.