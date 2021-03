Cieli sereni sull'ultimo weekend prima della zona rossa - BergamoNews

Ultimo weeked prima della nuova zona rossa che da lunedì chiuderà Bergamo e la Lombardia. Che tempo farà? Lo spiega Marco Tarantola con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia sta determinando un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. La Lombardia risulterà protetta dalle Alpi dal passaggio di perturbazioni, con tempo sostanzialmente stabile fino almeno a metà della prossima settimana, se si eccettuano alcune deboli precipitazioni e nevicate sulle zone alpine di confine.

Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Sabato 13 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi, poco nuvoloso in pianura. In serata rapido aumento delle nubi in particolare sui settori centro-orientali, con copertura più compatta sulle Alpi dove è atteso l’arrivo di qualche debole nevicata oltre i 1000 metri.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Domenica 14 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino cielo poco nuvoloso su gran parte della regione, nuvoloso su est Lombardia, con qualche possibile piovasco sparso su bresciano e mantovano. Al pomeriggio ed in serata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Fanno eccezione i settori alpini di confine, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e dove saranno possibili deboli nevicate sparse.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15 °C.

Lunedì 15 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione per tutto il giorno, con assenza di fenomeni meteo significativi. Nuvoloso o molto nuvoloso soltanto sulle Alpi di confine, dove saranno possibili deboli nevicate sparse.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16 °C.