Allevatori isolati a Parzanica, arriva il fieno per alimentare il bestiame - BergamoNews

Nella mattina di sabato 13 marzo Coldiretti Bergamo ha fatto arrivare a Parzanica un carico di fieno per gli allevatori che si trovano in difficoltà ad approvvigionarsi di foraggio per alimentare il bestiame a causa della frana che ha reso inagibile le vie di comunicazione.

“Fin dall’inizio di questa vicenda – spiega Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Bergamo – con il nostro referente di zona, Carlo Belotti, abbiamo costantemente monitorato le necessità delle aziende agricole e oggi ci siamo adoperati per fare arrivare il fieno per alimentare gli animali, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Pro loco di Parzanica”.

Per il trasporto si è resa disponibile l’azienda agricola Marco Rinaldi di Sarnico. Al carico di sabato 13 marzo ne seguirà un altro domani, in totale verranno consegnati 19 quintali di fieno.

“Con questa operazione – prosegue Drigo – abbiamo dato la possibilità a tutte le aziende agricole di affrontare con un po’ più di serenità i prossimi giorni, la preoccupazione di non poter dar da mangiare agli animali era tanta. Il trasporto non è stato facile perché l’unica via di comunicazione rimasta, anche se è stata asfaltata per renderla più facilmente percorribile, è poco più di un sentiero agro-silvo-pastorale e presenta numerose difficoltà. Speriamo che la situazione si risolva al più presto.”