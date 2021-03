Telgate, il Comune mette in sicurezza scuole e centro anziani con sanificatori d’aria - BergamoNews

Dall’asilo alla secondaria di primo grado, dal centro anziani alla sala consiliare polivalente: Telgate mette in sicurezza i luoghi più sensibili e frequentati del suo territorio, grazie a un investimento di circa 10mila euro da parte dell’amministrazione comunale.

Approfittando della chiusura degli istituti e delle limitazioni in vigore in Lombardia con la zona arancione rafforzato, lunedì 8 marzo in tutte le aule della scuola dell’infanzia sono stati installati dei sistemi di sanificazione ambientale continua, i Sanifica Aria Beghelli. Si tratta di strumenti che basano la propria tecnologia su una cella di flusso illuminata internamente da una sorgente UV-C, attraverso la quale viene forzata la circolazione dell’aria che ne esce così sanificata, mantenendo il processo sempre efficace e rispettoso dell’ambiente e delle persone.

Gli stessi dispositivi sono stati installati anche in tutte le aule della secondaria di primo grado, mentre giovedì la messa in sicurezza si è conclusa con l’intervento nelle aule della scuola primaria.

“Sono 9.863,70 euro che l’amministrazione ha scelto di investire per la sicurezza a scuola e contro il Covid-19 – spiega il sindaco Fabrizio Sala – Asilo nido, scuole, centro anziani e la sala consiliare polivalente sono ora dotati di impianto di ventilazione forzata e di impianto di sanificazione automatica all’ozono. Sicurezza e prevenzione sono una nostra priorità anche contro la pandemia”.