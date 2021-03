Tecnologia e innovazione: il “Villaggio Aurora”, quando la filosofia sposa l’architettura - BergamoNews

Conosci il progetto “Villaggio degli studenti” di Aurora Lyceum College? È un villaggio provvisto di abitazioni per studenti e connessi servizi, composto da unità immobiliari progettate con tecnologia stampa 3D – molto innovativa specie in ambito edile – che permette di realizzare unità immobiliari in tempi rapidi e con costi di costruzione contenuti, ma senza rinunciare a sicurezza, stabilità e confort, nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee e dei requisiti richiesti alle abitazioni di tipo classico.

Il progetto comprende anche una serie di partnership con aziende, studi di progettazione, liberi professionisti e Comuni limitrofi, con cui gli studenti dei licei Aurora si interfacceranno.

Il collegio docenti e i consigli di classe di Aurora Lyceum College, inoltre, hanno deliberato il coinvolgimento nel progetto degli allievi di tutti e tre gli indirizzi del liceo artistico (arti figurative; architettura e ambiente; arti scenografiche).

È stata fatta questa scelta perché si è ritenuto che la sinergia tra i diversi indirizzi porta con sé valori pedagogici molto importanti come la capacità relazionale e cooperativa; la capacità di gestire progetti e affrontare gli imprevisti; la capacità di risolvere problemi e avere spirito d’iniziativa; la capacità di padroneggiare le nuove tecnologie e nuovi linguaggi. Al tempo stesso offre l’opportunità di cogliere le potenzialità dell’applicazione dei risultati tecnico-scientifici nella vita quotidiana e di acquisire maggiore consapevolezza delle conoscenze teoriche e dei contenuti specifici delle discipline attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio.

Ogni indirizzo di studi avrà obiettivi differenti: ecco i dettagli.

– Architettura e ambiente (progettazione e realizzazione). La progettazione avverrà su 2 livelli. Il primo riguarderà il progetto di lottizzazione del terreno e quindi del villaggio nel suo insieme. Il secondo verterà sulle singole unità abitative. Successivamente saranno valutati i lavori di tutti gli studenti, e tra questi verrà scelto quello da realizzare.

– Arti figurative (realizzazione di un plastico del villaggio; realizzazione di un plastico dell’unità abitativa modello; realizzazione di immagini/viste per il book di «vendita»; e realizzazione di una targa “fuori porta” identificativa di ogni unità abitativa).

– Scenografia (progettazione di un piccolo spazio scenico (espositivo /stand fieristico) di promozione del “Villaggio degli Studenti”; realizzazione del “Manuale di allestimento”; e realizzazione di alcuni elementi significativi dell’allestimento (in sinergia con gli altri indirizzi).

“Aurora Lyceuym College” è a Capriate San Gervasio ma ha anche una succursale a Bergamo. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 02-90.96.25.86 – 3296627619 – 035-23.52.67, inviare un’e-mail a legalerappresentante@auroralyceumcollege.it oppure consultare il sito www.auroralyceumcollege.it

Rimani aggiornato sulle novità seguendo la pagina Facebook, profilo Instagram e tik tok.