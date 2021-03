Slitta lo spettacolo dei Legnanesi al Creberg: "Le nuove date, un segnale di speranza" - BergamoNews

“Mai stati così a lungo lontani dal pubblico di Bergamo, mai stati così a lungo lontani dal palcoscenico: guardiamo avanti, non molliamo, e fissare le nuove date è uno spiraglio di speranza che ci accompagnerà nei prossimi mesi”. Con queste parole, I Legnanesi annunciano lo spostamento delle date dello spettacolo “Non ci resta che ridere” previste al Creberg Teatro dal 27 marzo al 5 aprile 2020, inizialmente rinviate dal 12 al 21 marzo 2021, e ora riprogrammate a marzo 2022, da venerdì 11 a domenica 20. I biglietti in possesso degli spettatori restano validi per le nuove date, senza la necessità di essere sostituiti, mantenendo la corrispondenza del giorno della settimana originari.

“L’appuntamento al Creberg Teatro, come ogni anno, rappresenta una tappa attesissima dei nostri tour. Lo scorso anno, quando abbiamo comunicato il primo rinvio, il pensiero che ci accompagnava è stato che quando saremmo tornati finalmente a Bergamo, gli applausi più forti sarebbero stati i nostri, dal palcoscenico verso un’intera comunità che non vediamo l’ora di ringraziare e riabbracciare. Questo pensiero è oggi più forte che mai, e sarà bellissimo ritrovarsi a teatro”.

Foto di Federico Vagliati