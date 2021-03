Pantone color of the year 2021: come sfruttare i due colori più trend del momento nell’interior design - BergamoNews

Concreta e solida, calorosa ed ottimista, felicità e forza, sono i significati che Pantone ha voluto attribuire all’unione di colori differenti che caratterizzano l’anno 2021: una combinazione di colori – grigio e giallo – che si sostengono a vicenda il cui significato è, come motivato dall’executive director del Pantone Color Istituite, da un lato una formula rassicurante e stabile nel tempo (il grigio); dall’altro, un messaggio di vibrante positività e forza dato dal giallo.

Da più di vent’anni, il Pantone Color of the Year influenza lo sviluppo dei prodotti e le decisioni in materia di acquisti in svariati settori: moda, arredamento di interni, design industriale, e graphic design. Il senso di resilienza e speranza che infonde il mix tra Ultimate Gray e Illuminanting sarà sicuramente alla base dei prossimi progetti abitativi. Ma come rendere al meglio tale connubio senza che si cada nel too much?

Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, quando vi ho consigliato di osare considerando tutte le variabili (cfr. Il coraggio di osare: quando il colore condiziona la vostra casa). In primo luogo è necessario studiare attentamente le dimensioni dello spazio e l’illuminazione naturale. Identificato il colore che si desidera utilizzare, in questo caso potrebbe essere il Giallo Pantone 2021, ma ci si può far ispirare anche dalle tonalità delle palette in edizione limitata quali la Aviary o la Enlightenment, piuttosto che la Intrigue, lo si accosta al neutro.

Per aver ben chiaro il risultato finale di ciò che si desidera e che tipo di ambiente si vuole vivere, è consigliabile creare una moodboard: il collage creato dall’accostamento di diversi materiali e colori potrà offrire un’idea di ciò che sarà il progetto finale.

Il colore, soprattutto acceso, va ponderato:un tocco eclettico, giocato con i contrasti, che darà movimento e tridimensionalità allo spazio abitativo, senza col tempo stancare,sarà attribuito solo da alcuni elementi, a volte impercettibili al primo sguardo.

Un modo semplice per utilizzare il colore è dato dall’impiego dei tessuti: un divano colorato, una chaise longue posizionata in studio o nell’angolo lettura, il rivestimento della testata del letto; piuttosto che dall’utilizzo di quadri, un tocco di vivacità senza aver l’impressione di aver osato in maniera eclatante.

Il contrasto tra la boiserie Ultimate Gray e le sedie dal rivestimento Illuminanting darà un tocco elegante e glamour alle cene che si svolgeranno nella vostra sala da pranzo.

Abbinare complementi d’arredo che riprendano la tonalità creerà un ambiente armonioso ed equilibrato: una lampada di design vintage, una madia o un comodino, oppure il richiamo al colore può essere dato dalla base di una applique dal carattere industriale appesa alla parete differente, magari situata in un altro luogo della casa, o dal frigorifero e dagli elettrodomestici della cucina.

Il gioco di colore è molto bello anche in bagno. La tonalità sobria predomina in tutta la stanza, mentre il colore è peculiarità solo di pochi pezzi: le ante degli armadietti del mobile che accoglie il lavabo; il lavabo stesso – magari nel bagno di servizio per spostare lo sguardo da aspetti indesiderati quali la dimensione della stanza–le nicchie porta-sapone di una doccia a filo pavimento che occupa tutta la parete per dare profondità alla stessa.

Se la paura vi assale, ma il colore vi piace, il mix tra due tonalità può caratterizzare gli arredi dei vostri spazi esterni.

Indipendentemente dalla palette che si decide di usare, ricordate che, per avere un risultato finale che non sia stucchevole, sovrabbondante o anonimo, scegliete in base ai vostri gusti dosando il giusto mix in tutte le stanze della vostra casa.

S.R.

Press Officer Laboratorio Italiano Design

Credit immagini: Pinterest